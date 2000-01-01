UFC dövüşçüsü Covington: "LeBron bana karşı 10 saniye dayanamaz!"

UFC dövüşçüsü Colby Covington, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'e sataşmaya devam etti ve Lakers yıldızının UFC Octagon'da kendisine karşı "10 saniye dayanamayacağını" söyledi.



Covington, Twitter'da bu cesur açıklamayı yaparken, James'in eski NBA oyuncusu Delonte West ile ilgili geçmişteki tartışmalı bir söylentiyi de ortaya kattı:



"LeBron'un benimle 10 saniye bile dayanabileceğine inanan çıtkırıldım heriflere sadece gülüyorum! Eğer o korkağın cesareti veya herhangi birinin k*çını tekmeleme yeteneği olsaydı, Delonte West, uyuşturucu alışkanlığından çok önce dişlerini kaybederdi!"



Covington'ın referans gösterdiği Delonte West olayı, eski NBA oyuncusunun bir dönem Lakers yıldızının annesiyle birlikte olduğuna dair dedikodulara yönelikti.



LeBRON'A "OMURGASIZ KORKAK" DEMİŞTİ!



Covington, son birkaç gündür LeBron'a karşı bazı sözler savuruyordu. UFC dövüşçüsü, geçtiğimiz Cumartesi UFC Fight Night ana etkinliğinde Tyron Woodley'yi yendikten sonra basına konuşurken, LeBron'a ilk olarak "omurgasız korkak" diyerek şu şekilde saldırmıştı:



"Bayanlar ve baylar, sessiz çoğunluk artık ses çıkarmaya hazır. Bunun bir dayak olduğunu düşünüyorsanız, Donald Trump'ın Joe Biden'ı yıkacağı 3 Kasım'a kadar bekleyin. Oy çoğunluğuyla kazanacak!



Bu dövüşü tüm ilk müdahale ekiplerine ve tüm orduya adamak istiyorum. Bu dünya sizler olmadan güvenli bir yer olmazdı, siz bizi güvende tutuyorsunuz, sporcular falan değil.



Bu aydın takılan atletlerden ve LeBron James gibi omurgasız korkaklardan bıktım."



LeBron ise, basınla geçtiğimiz günlerde konuştuğu bir sırada, Covington'ın sözlerine, "Dışarıdan herkes konuşabilir ama ringe veya arenaya girdiklerinde, muhtemelen her seferinde altlarına s*çarlar." yanıtını vermişti.



NBA OYUNCULARI, LeBRON'U SAVUNDU!



Covington'ın neden LeBron'a sinirli olduğu belli olmasa da, kendisinin, James'in çokça eleştirdiği ABD Başkanı Donald Trump'ın güçlü bir destekçisi olduğu biliniyor.



Birkaç hafta önce Trump, düzenli protestolar nedeniyle NBA maçlarını izleme isteğini kaybettiğini söylemişti. James, Trump'a kimsenin kendisini özlemeyeceğini belirterek karşılık vermişti.



Taraftarlar ve NBA oyuncuları, Covington'ın bu tartışmalı açıklamasını dikkate aldı. Ve beklendiği gibi, bazı oyuncular Lakers yıldızını, Covington'ın maskaralıklarına karşı savundu.



Kevin Durant, Covington'ın James'e kıyasla önemsiz biri olduğunu "Bu adam kimdi ya?" ifadesiyle ima ederken, Michael Carter-Williams, iki sporcuya karşı davranışlarda çifte standart yapıldığını, "Tuhaftır ki, kimse bu adama kendi işine bakmasını söylemiyor." şeklinde tanımladı.



Austin Rivers ise, Covington'ın kendi liginde olmayan James'i hedef almasını anlamsız bulduğunu, "Neden ki?" ifadesiyle belirtti.



