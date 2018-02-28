Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izle | Ufak Tefek Cinayetler 18. bölüm tek parça izle



















Ufak Tefek Cinayetler 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sarmaşık'ta büyük kapışma! Pelin mi Oya mı Arzu mu? Gerek oyuncu kadrosu gerekse senaryosu ile beğeni toplayan Ufak Tefek Cinayetler dizisi sıkı takip edilen dizilerden... Her bölümde entrika, aşk ve heyecanı yakalayan dizi tutkunları merak ediyor Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile ilgili gelişmeler...Ufak Tefek Cinayetler 18. son bölüm ile Star TV'de yayınlandı. Burcu, hamileymiş haberi siteye bomba gibi düşüyor! Hemen saflar tutuluyor. Peki Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sarmaşık'ta işler gittikçe karmaşık bir alıyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler ile ilgili son gelişmeler…Kim eski eşin yanında duracak, kim metresin tarafına geçecek! Savaş ışık hızıyla Oya – Merve kapışmasına dönüşüyor. Oya bir yandan bastırırken, Merve bütün kudretini kullanıyor. Filler tepişirken çimenler eziliyor.Burcu, hamileymiş haberi siteye bomba gibi düşüyor! Hemen saflar tutuluyor. Kim eski eşin yanında duracak, kim metresin tarafına geçecek! Savaş ışık hızıyla Oya - Merve kapışmasına dönüşüyor. Oya bir yandan bastırırken, Merve bütün kudretini kullanıyor. Filler tepişirken çimenler eziliyor. Bugüne kadar sürekli ezilen Arzu ise artık canavarlaşıyor. Merve'nin hırsız yalanını sonunda biri yakalayacak. Üstelik kanıtıyla birlikte. Merve fırtına gibi eserken, kim çekecek yeri altından? Pelin mi Oya mı Arzu mu?