Ufak Tefek Cinayetler 10.Bölüm fragmanı İZLE; Ufak Tefek Cinayetler'de bomba gelişmeler

İzlenme rekorları kıran ve Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisi son bölümünde neler yaşandı? İşte birbirinden önemli isimlerin oynadığı Ufak Tefek Cinayetler dizisi 9. bölümünde yaşananlar... 10. bölüm fragmanına da haberimizden ulaşabilirsiniz.Oya, Edip ve Serhan arasında savruldu!20 yıl sonra gelip, onu mahvedenlerin masasına oturan Edip'in aklında ne var? Oya kadar masum bir yerden oynayacak gibi değil. Merve durmuyor tabii, bu ilişkiye el attı. Fakat karşılığı çok fena oldu.Edip'ten şaşırtan hamleler izledik. Entrikayı bir de ondan izledik.Diğer yanda Serhan çok bozuldu tabii. Fakat keskin zekasıyla ipi tuttuğu yerden çözmeye başlıyor işleri. Oya ise bu fırtınada aklını yitirecek gibi. Edip ve Serhan arasında savruldu. İki zeki adam iki ayrı tarafa estirdi Oya'yı.Sarmaşık fena karıştı. Merve, Oya'nın Taylan'la; Pelin ise, Serhan'la olduğunu düşünüyordu. Manikürcü ajanın getirdiği kol düğmesi kimin? Serhan'ın mı yoksa Taylan'ın mı? İkisinde de aynı takımdan var, iki kadının da hayatı alt üst olabilir. İkisinin de kocasını kaptırmamak için yapmayacağı şey yok. Kazan kaynıyor! Peki bundan sonra ne olacak? Aşk ve ahlak arasında sıkışıp kalan Oya'yı neler bekliyor? Tüm gücünü kocalarından alan kadınların muhiti Sarmaşık'ta, Oya bekar bir kadın olarak yerini nasıl muhafaza edecek?Arzu cephesindeyse boşanmaya sayılı gün kaldı. Evi Arzu'ya kaptırmış olmayı hazmedemeyen Burcu, Sarmaşık'tan bir ev seçiyor kendine. İşte başarılı olmak için canla başla çalışan Arzu, eski kocası Mehmet ve onun metresi Burcu'yla komşu mu olacak?Oya ve Serhan ikilisi dönülmez bir noktaya geldi. Aşıklar bir karar vermek zorunda. Bundan sonra kendilerini kandırmaları mümkün değil. İmkansız ama inkar edilemeyecek denli hakiki bir aşk onlarınki… Bir o kadar da zor. Bu aşk onları da değiştirecek mi, asla yapmam dedikleri şeyleri yapacaklar mı?Merve tahtını geri almak için harekete geçiyor. Sarmaşık'ta işler feci karışıyor! Şimdi Merve için tahtını geri alma zamanı… Kılıçlar çekiliyor. Sarmaşık kadınları isyanın bedelini ağır ödeyecek! Merve bu hafta aynı anda birçok cephede savaşıyor. Merve, Pelin'e boyun eğdirmek ve Arzu'yu geri kazanmak için kolları sıvıyor. Peki bu o kadar kolay mı?Merve tahtını geri almak için harekete geçiyor. Sarmaşık'ta işler feci karışıyor! Şimdi Merve için tahtını geri alma zamanı… Kılıçlar çekiliyor. Sarmaşık kadınları isyanın bedelini ağır ödeyecek! Merve bu hafta aynı anda birçok cephede savaşıyor. Merve, Pelin'e boyun eğdirmek ve Arzu'yu geri kazanmak için kolları sıvıyor. Peki bu o kadar kolay mı?Harekete geçme vakti! Oya geri döndü, yerleşti. Şimdi Sarmaşık'ın kızlar grubuna bombayı atıyor. Yıllardır bozulmayan şer birliğini, bir gecede bozuyor Oya. Arzu, Merve ve Pelin ayrı taraflara savrulup, düşman oluyorlar birbirlerine.Pelin, Merve kapışması görülmeye değer. İkisi de birbirini Sarmaşık'tan dışlatma peşinde. Bir de işin içine Burcu girince, hepten karışıyor ortalık! Arzu diğer yanda, nihayet evini elinde tutabilmek için harekete geçiyor. Arzu'yu pasif ve aptal sananlar için şok edici günler başlıyor.Merve, Oya'nın hayatla en güçlü bağı olan mesleğini elinden almaya kalkarak kendi sonunu hazırladı. Oya, çok öfkeli. Merve'nin bu hamlesine karşılık büyük bir patlama yaşayacak. Arzu ise, atağa geçiyor. Boşanma davası sürecinde Mehmet için zor günler başlıyor.Oya, nihayet harekete geçiyor. Merve için artık çok zor günler başlayacak. Merve, Oya'yı aptal sanarak çok yanlış yaptı! Arzu, Mehmet'in ihanetine, nasıl karşılık verecek? Diğer yanda erkekler de safları sıklaştırmaya başlıyorlar. aşk Sarmaşık'ı sarmaya başladı. Serhan günden güne, Oya'ya tutulmaya başlıyor. Kendi karanlık ve gerilimli hayatına değen sıcacık bir el olacak Oya. Onu düşünmeden, görmeden edemiyor.Kılıçlar çekildi, ortalık karıştı. Kadınlar şimdi hamlelerini yapmaya başlıyorlar. Merve'nin zehir gibi aklını izlemeye hazırız. Kurduğu entrika, şeytanın aklına gelmez. Olan Pelin'e olacak gibi… Oya ise çok daha farklı silahlarla savaşmaya başlıyor. Edip uyarısını yapıyor; "Dikkat et, unutma, şu hayatta hep haydutlar kazanır." Göreceğiz bakalım; meydan haydutlara mı iyilere mi kalacak? Arzu ipin ucunu yakaladığı yerden çekiyor. Sonuç; büyük bir sürpriz! Serhan ve Oya arasında sular kaynamaya başlıyor."Ne kadar iyi insan olursan ol, aşk seni yoldan çıkarır!" İşte Oya'nın bilmediği de bu!Dört birbirinden farklı kadın, dört ayrı güç izleyeceğimiz hikaye; Dr. Oya'nın Sarmaşık'a dönüşü ile başlıyor. Liseden beri arkadaş olan Merve, Oya, Arzu ve Pelin yeniden birleşiyorlar. Ama ne birleşmek! Aralarında cinayete varan bir hesaplaşma başlıyor.Geçmiş bu güne yansıdıkça, toprağın altından eski kinler, hırslar çıkıyor ve sonuç felaket oluyor. Cinayet büro başkomiseri Kemal ve komiser yardımcısı Derya, sarmaşık vakasını çözmek için tanıklarla görüşüp, olayı anlamaya çalışıyorlar. Bakalım kadınların bu çetrefil dünyasını aydınlatabilecekler mi?Oya Toksöz (Gökçe Bahadır)Hikayemizin protagonisti. 1980 doğumlu. Jinekolog. İyi kalpli ve akıllı bir kadın… İyi bir ailede yetişmiş. Geçmişte uğradığı bir iftira sonucu, hayatı değişmiş. Bekar. Çocuğu olmadığı için, hayatı boyunca, ciddi, evliliğe giden bir ilişki kurmaktan kaçınmış. Çocuk özlemi içinde. Adalet duygusu çok yüksek. İhtiyacı olanlara yardım eden, kötülerin cezasını bulmasını gönülden isteyen bir insan. Onun adalet mücadelesini izleyeceğiz.Merve Aksak (Aslıhan Gürbüz)Hikayemizin antagonisti. Dört kadının liseden beri lideri. 1980 doğumlu. Çalışmıyor. Güzel, bakımlı, kötü kalpli ve çok zeki bir kadın. Herkesin arkasından iş çeviriyor, herkesi kontrol altında tutmak istiyor. Kendi sosyal çevresi – bir nevi tebaası- içinde oldukça güçlü… Narsistik kişilik bozukluğu var. Kendi varlığını ve menfaatlerini her şeyin üzerinde tutuyor. Hayattaki adaletsizliğin temsilcisi… Fakat izleyeni kendine hayran bırakan zekası sayesinde, gözümüzü alamadığımız bir karakter.Pelin Tarhan (Bade İşçil)1980 doğumlu. Merve'nin en yakın arkadaşı. Çok sevimli, çok yumuşak mizaçlı görünen ama kara vicdanlı bir kadın. Merve'den daha bile tehlikeli ama çaktırmıyor. Yavaş yavaş neler yapmaya muktedir olduğunu göreceğiz. Çalışmıyor. Klasik bir ev hanımı. Kocasına çok ama çok düşkün, onu bütün dünyadan kıskanıyor ve elinde tutmak için yapamayacağı hiçbir şey yok.Arzu Kara (Tülin Özer)Aynı yaşta. Dört kadının, dördüncüsü… Hikayenin en sürprizli karakteri… Diğerlerine göre çok daha domestik, erken yaşta evlenip çoluk çocuğa karışmış. Aldatılıp, boşanıp, hayata yeniden başlaması hikayesini izleyeceğiz. Güçlendikçe kötüleşecek.Serhan Aksak (Mert Fırat)Hikayemizin bir numaralı erkek kahramanı. Merve'nin eşi. 38 yaşında. İdeal bir eş, ideal bir baba, karizmatik, vicdanlı, mükemmel erkek, mükemmel insan… Hayattaki " iyiler"in temsilcisi. Harika çocuk olarak büyümüş, hep başarılı olmuş, burslar almış, Londra'da okumuş. Gustosu olan bir adam. İyi giyimden, iyi yemekten ve iyi şaraptan anlıyor. Yaptığı tek hata, Merve'nin tatlı yüzüne kanıp, onunla bir aile kurmuş olması… Oya'yla tanıştığı zaman, yanlış tercihler yaptığını fark ediyor. Oya'yla aralarında, ikisinin de istemediği, yanlış bulduğu bir aşk filizleniyor. Kendini ondan uzak tutmaya çalışsa da, biz aşkın adım adım içine sızışını izleyeceğiz.