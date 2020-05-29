"TÜM MAÇLAR ALMANYA'DA OYNANSIN"

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ve final maçlarının İstanbul'dan alınarak Almanya'ya verileceği iddia edildi.Sky Sports'ta yer alan habere göre; Avrupa Kulüpler Birliği'nin Şampiyonlar Ligi yarı final ve final maçlarının Almanya'da oynanması için UEFA'ya başvuruda bulundu. Türkiye'de koronavirüs salgınının hala belirsizliğini koruduğu ve bu nedenle Almanya'ya alınması gerektiği belirtildi.Avrupa Kulüpler Birliği'nin, Bundesliga'nın sorunsuz başladığı ve devam ettiğini UEFA'ya ilettiği, 7-8 Ağustos'ta oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci tur rövanş maçlarının dahi Almanya'da tarafsız bir sahaya oynanması yönünde talepte bulunduğu vurgulandı.UEFA'nın bu talepleri göz önünde bulundurduğu ancak henüz bir yanıt vermediği bildirildi.