UEFA'nın kararı sonrası Trabzonspor'dan ilk açıklama

UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği 1 yıllık men cezasının ardından kulüp CAS'a başvurma kararı aldı.Verilen kararın adil olmadığını düşünen bordo-mavili yetkililer, hemen avukatlarla iletişime geçerek neler yapabileceklerini planladı.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor ekranlarında, "" ifadelerini kullandı ve cezanın kaldırılacağına olan inancını dile getirdi.Bu sezon mali tablolarını geçtiğimiz günlerde duyuran Trabzonspor, 23 milyon lira kar açıklamış ve başkan Ahmet Ağaoğlu finansal olarak iyi yolda olduklarını vurgulamıştı.Cezanın 2019 yılı mali raporları nedeniyle verildiği ve bordo-mavililerin tüm dosyaları bir kez daha inceleyeceği bildirildi.