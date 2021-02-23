UEFA'dan Zlatan'a "ırkçılık" soruşturması!

Zlatan Ibrahimovic ile Lukaku arasında yaşanan tartışmanın yankıları büyüyerek devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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UEFA'dan Zlatan'a 'ırkçılık' soruşturması!
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23 Şubat 2021 21:31
Zlatan Ibrahimovic
Zlatan Ibrahimovic
Milan
UEFA, Milan'ın İsveçli futbolcusu Zlatan İbrahimovic'in Kızılyıldız maçında ırkçı söyleme maruz kaldığı iddiasına yönelik soruşturma başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 18 Şubat'ta Kızılyıldız-Milan arasında oynanan Avrupa Ligi son 32 turu maçında yaşanan olayı soruşturmak üzere müfettiş atandı.

Soruşturmada elde edilecek bilgilerin önümüzdeki süreçte kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Rajko Mitic Stadı'nda oynanan Kızılyıldız-Milan maçında locada oturan bazı Sırp taraftarlar, Bosna Hersek asıllı İbrahimovic'e küfür ve hakaret etmişti.

Bölge medyasında paylaşılan bir görüntüde, İbrahimovic'e yedeklerle birlikte tribünde oturduğu sırada arkasından bazı taraftarların, Boşnakları aşağılamak için ırkçı ifadeler kullandıkları duyulmuştu.

39 yaşındaki futbolcu, 2-2 sona eren karşılaşmada görev almamıştı.

Malmö doğumlu İbrahimovic'in babası Şefik İbrahimovic'in 1970'li yıllarda Bosna Hersek'ten İsveç'e göç ettiği biliniyor.



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