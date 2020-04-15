UEFA'dan Uruguaylı forvet Michael Santos'a 3 maç men cezası

UEFA, Medipol Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'da forma giyen Michael Santos'a 3 maç men cezası verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
UEFA'dan Uruguaylı forvet Michael Santos'a 3 maç men cezası
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15 Nisan 2020 19:23
UEFA, Medipol Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'da forma giyen Michael Santos'a 3 maç men cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Celtic ile Kopenhag arasındaki Avrupa Ligi son 32 turu maçında gol sevinci sırasında güvenlik görevlisini iten Santos'a 3 maç ceza verildiği belirtildi.

27 yaşındaki Uruguaylı forvet, takımının temsilcimiz Medipol Başakşehir ile oynayacağı Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir, Santos'un da forma giydiği 12 Mart'ta oynanan ilk maçta sahasında Danimarka temsilcisini 1-0 mağlup etmişti.

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