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UEFA'dan Ulusoy ve Meler'e görev

UEFA, bu haftaki organizasyonlarında Alper Ulusoy ve Halil Umut Meler'i görevlendirdi.

Kaynak: AA
UEFA'dan Ulusoy ve Meler'e görev
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16 Temmuz 2018 14:14
FIFA kokartlı hakemler Alper Ulusoy ve Halil Umut Meler, bu haftaki UEFA organizasyonlarında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Alper Ulusoy 17 Temmuz Salı günü Sırbistan'ın Crvena Zvezda ile Letonya'nın Spartaks Jurmala takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu ikinci maçını yönetecek.

Ulusoy'un yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Ali Saygın Ögel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Halil Umut Meler ise aynı gün oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu ikinci maçında Makedonya'nın Shkupi ile İskoçya'nın Rangers takımları arasında oynanacak rövanş maçında düdük çalacak.

Halil Umut Meler'in yardımcılıkları Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan olurken, müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Koray Gençerler görev alacak.

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