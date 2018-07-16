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UEFA'dan Türk kadın hakeme görev

FIFA kokartlı hakem Melis Özçiğdem, UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev alacak.

Kaynak: AA
UEFA'dan Türk kadın hakeme görev
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16 Temmuz 2018 15:12
FIFA kokartlı kadın hakem Melis Özçiğdem, UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Melis Özçiğdem'in 18-30 Temmuz'da İsviçre'de düzenlenecek 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda düdük çalacağı bildirildi.

Melis Özçiğdem'in turnuvaya katılacak hakemlere uygulanan atletik testi başarıyla tamamladığı ifade edildi.

Turnuvada 6 orta, 8 yardımcı ve 2 de dördüncü hakemin görev alacağı kaydedildi.

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