UEFA'dan Türk kadın hakeme görev

FIFA kokartlı kadın hakem Melis Özçiğdem, UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Melis Özçiğdem'in 18-30 Temmuz'da İsviçre'de düzenlenecek 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda düdük çalacağı bildirildi.
Melis Özçiğdem'in turnuvaya katılacak hakemlere uygulanan atletik testi başarıyla tamamladığı ifade edildi.
Turnuvada 6 orta, 8 yardımcı ve 2 de dördüncü hakemin görev alacağı kaydedildi.
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Melis Özçiğdem'in 18-30 Temmuz'da İsviçre'de düzenlenecek 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda düdük çalacağı bildirildi.
Melis Özçiğdem'in turnuvaya katılacak hakemlere uygulanan atletik testi başarıyla tamamladığı ifade edildi.
Turnuvada 6 orta, 8 yardımcı ve 2 de dördüncü hakemin görev alacağı kaydedildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın