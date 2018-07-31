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UEFA'dan Türk hakemlere görev

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki Maribor-Chikhura maçında Halil Umut Meler, Hacken-Leipzig müsabakasında ise Mete Kalkavan görev yapacak.

Kaynak: AA
UEFA'dan Türk hakemlere görev
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31 Temmuz 2018 13:26
UEFA, FIFA kokartlı Türk hakemler Halil Umut Meler ile Mete Kalkavan'ı 2 Ağustos Perşembe günü yapılacak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş müsabakalarında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Halil Umut Meler, Slovenya'nın Maribor ile Gürcistan'ın Chikhura takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.

Slovenya'nın Maribor şehrindeki Ljudski Vrt Stadı'nda TSİ 21.15'te başlayacak karşılaşmada, Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Mete Kalkavan ise İsveç'in Hacken ile Almanya'nın Leipzig takımları arasında oynanacak müsabakada görev alacak.

İsveç'in Göteborg şehrinde bulunan Bravida Arena'da TSİ 19.30'da başlayacak karşılaşmada, Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Yaşar Kemal Uğurlu üstlenecek.

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