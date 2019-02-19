  •  
    ''Fenerbahçe 15. sırada, Zenit çok rahat yener!''
  •  
    Beşiktaş ya da G.Saray'a gelecek mi? İşte cevap...
  •  
    "Balotelli'cilik oynama Diagne, sakın yapma!"
  •  
    Fikret Orman açıkladı!.. Kagawa, G.Saray, maç...
  •  
    "Kağıda bile bakmadan imzayı HEMEN atarım!"

UEFA'dan Türk gözlemcilere görev

UEFA, Türk gözlemcilerinden Oğuz Sarvan ile Murat Ilgaz'a Şampiyonlar Ligi, Muharrem Zihni Aksoy'a ise Avrupa Ligi maçlarında görev verdi.

Kaynak: AA
UEFA'dan Türk gözlemcilere görev
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2019 18:55
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiyle göre, UEFA gözlemcisi Oğuz Sarvan, İspanya'nın Atletico Madrid ile İtalya'nın Juventus takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

UEFA gözlemcilerinden Murat Ilgaz ise Almanya'nın Schalke ile İngiltere'nin Manchester City ekipleri arasında yarın yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında hakem gözlemcisi olarak görevlendirildi. Almanya'nın Gelsenkirchen şehrindeki Veltins Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te oynanacak.

Türk gözlemcilerinden Muharrem Zihni Aksoy, Almanya'nın Eintracht Frankfurt ile Ukrayna'nın Shaktar Donetsk takımları arasında 21 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçında hakem gözlemcisi olacak. Frankfurt Stadı'ndaki mücadele TSİ 20.55'te başlayacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için