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UEFA'dan skandal hata, Liverpool'u şampiyon ilan ettiler

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Liverpool arasında oynanacak final maçı öncesinde UEFA'nın resmi internet sitesinde skandal bir hata yapıldı ve Liverpool şampiyon ilan edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
UEFA'dan skandal hata, Liverpool'u şampiyon ilan ettiler
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04 Mayıs 2018 14:41
Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol ekibi Real Madrid ile İngiliz ekibi Liverpol arasında 26 Mayıs Cumartesi günü TSİ 21:45'te oynanacak final maçı öncesinde büyük bir skandal yaşandı.

Real Madrid arka arkaya üçüncü kez kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı hedeflerken, Liverpool da İspanyol rakibinin bu hayaline darbe vurmak ve 2005'te İstanbul'da kaldırdığı kupayı bu kez de Kiev'de kaldırmayı istiyor.

Final maçına sayılı günler kala dünya futbol kamuoyunda maçın heyecanı yaşanırken, UEFA'dan skandal bir hata geldi. UEFA'nın resmi internet sitesinde Şampiyonlar Ligi için hazırlanan 2017-2018 sezonu sayfasında Liverpool'un şampiyon olduğu yazıldı. UEFA'nın resmi sitesinde Liverpool'u şampiyon olarak göstermesi büyük bir şaşkınlığa neden olurken, konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Ortaya çıkan bu görüntünün ardından futbolseverler, "Final öncesi sayfanın tamamlanması için hazırlık mı? Editoryal hata mı?" sorularını ister istemez düşündü ve bu konu ciddi şekilde tartışma yarattı.

WINNER LIVERPOOL = KAZANAN LIVERPOOL





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