WINNER LIVERPOOL = KAZANAN LIVERPOOL

Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol ekibi Real Madrid ile İngiliz ekibi Liverpol arasında 26 Mayıs Cumartesi günü TSİ 21:45'te oynanacak final maçı öncesinde büyük bir skandal yaşandı.Real Madrid arka arkaya üçüncü kez kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı hedeflerken, Liverpool da İspanyol rakibinin bu hayaline darbe vurmak ve 2005'te İstanbul'da kaldırdığı kupayı bu kez de Kiev'de kaldırmayı istiyor.Final maçına sayılı günler kala dünya futbol kamuoyunda maçın heyecanı yaşanırken, UEFA'dan skandal bir hata geldi. UEFA'nın resmi internet sitesinde Şampiyonlar Ligi için hazırlanan 2017-2018 sezonu sayfasında Liverpool'un şampiyon olduğu yazıldı. UEFA'nın resmi sitesinde Liverpool'u şampiyon olarak göstermesi büyük bir şaşkınlığa neden olurken, konuyla ilgili açıklama yapılmadı.Ortaya çıkan bu görüntünün ardından futbolseverler, "Final öncesi sayfanın tamamlanması için hazırlık mı? Editoryal hata mı?" sorularını ister istemez düşündü ve bu konu ciddi şekilde tartışma yarattı.