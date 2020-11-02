UEFA'dan Sırbistan'a "maça geç çıkma" cezası

UEFA, Macaristan ile oynadıkları maçta çıkış tüneline geç geldikleri için Sırbistan Futbol Federasyonuna 20 bin avro para cezası, A Milli Takım Teknik Direktörü Tumbakovic'e ise 1 maç men cezası verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Sırbistan'a 'maça geç çıkma' cezası
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02 Kasım 2020 17:25
UEFA, Macaristan ile oynadıkları maç öncesinde çıkış tüneline geç geldikleri için Sırbistan Futbol Federasyonuna 20 bin avro para cezası, A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic'e ise 1 maç men cezası verdi.

Cezaların, Sırbistan takımının geçen ay UEFA Uluslar B Ligi'nde Macaristan ile oynadıkları maç öncesinde çıkış tüneline birkaç dakika geciktikleri gerekçesiyle verildiği belirtilirken, Tumbakovic'in cezasının 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off finalinde 12 Kasım'da oynayacakları İskoçya maçı için geçerli olmayacağı bildirildi.

Tumbakovic cezasını, UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım'da oynayacakları Macaristan maçında çekecek.

Bu arada, UEFA Tumbakovic'e 5 bin avro para cezası da verdi.



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