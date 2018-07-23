UEFA'dan Palabıyık ve Göçek'e görev

FIFA kokartlı hakemlerimizden, yarın Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ile İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2.Ön Eleme Turu maçını yönetecek.Hırvatistan'ın Zagreb şehrindeki Maksimir Stadyumu'nda TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.ise 26 Temmuz Perşembe günü Slovenya'nın Rudar Velenje ile Romanya'nın FCSB takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçını yönetecek.Slovenya'nın Velenje şehrindeki Ob Jezeru Stadyumu'nda TSİ 18.30'da başlayacak karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Ok yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.