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UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev

Hakem Mete Kalkavan, 2019 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta Danimarka ile Polonya arasında 12 Ekim Cuma günü oynanacak maçta görev yapacak.

Kaynak: DHA
UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev
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10 Ekim 2018 13:43
FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, Danimarka ile Polonya takımları arasında 12 Ekim Cuma günü oynanacak U21 Avrupa Şampiyonası 2019 Elemeleri 3'üncü Grup müsabakasını yönetecek.

Danimarka'nın Aalborg şehrindeki Aallborg Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada, Kalkavan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Süleyman Özay yapacak.

Müsabakanı dördüncü hakemi ise Serkan Çınar olacak.

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