FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, Danimarka ile Polonya takımları arasında 12 Ekim Cuma günü oynanacak U21 Avrupa Şampiyonası 2019 Elemeleri 3'üncü Grup müsabakasını yönetecek.
Danimarka'nın Aalborg şehrindeki Aallborg Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada, Kalkavan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Süleyman Özay yapacak.
Müsabakanı dördüncü hakemi ise Serkan Çınar olacak.
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Danimarka'nın Aalborg şehrindeki Aallborg Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada, Kalkavan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Süleyman Özay yapacak.
Müsabakanı dördüncü hakemi ise Serkan Çınar olacak.
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