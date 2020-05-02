UEFA'dan Hollanda'ya flaş tavsiye mektubu!

2019/20 sezonunu bitiren ve beyaz sezon ilan eden Hollanda, Avrupa'ya gidecek takımlar için UEFA'dan aldıkları tavsiye mektubunu açıkladı.

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UEFA'dan Hollanda'ya flaş tavsiye mektubu!
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01 Mayıs 2020 18:40
Hollanda Futbol Federasyonu KNVB, UEFA'dan alınan tavsiye ve direktifler üzerine erken bitirilen sezon sonrası Avrupa kupasına gidecek takımları nasıl belirlediklerini açıkladı.

KNVB, UEFA'dan gelen Avrupa'ya gidecek takımlar tavsiye mektubuu şu şekilde açıkladı:

"UEFA, Avrupa'ya gidecek takımları belirlemek için bir tavsiye vermiştir. Bunun için güncel sezonun başarılarının göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilmiştir. Hatta, bitirilemeyen kupa nedeniyle Avrupa Ligi'ne gidecek takım da ligdeki performans durumuna göre belirlenmiştir. Avrupa Ligi hakkı, normal şartlarda kupanın kazanan takımına gidecek iken bitirilemediği için ligdeki performans durumuna göre verilecektir."

Buna göre tüm Avrupa turnuvaları hakları sahiplerine iletilmiştir.

Şampiyonlar Ligi Playoffları: Lig 1'incisi Ajax
Şampiyonlar Ligi 2. Tur Elemesi: AZ Alkmaar
UEFA Avrupa Ligi Grupları: Feyenoord
UEFA Avrupa Ligi 3. Önelemesi: PSV
UEFA Avrupa Ligi 2. Önelemesi: Willem II"

Bu karar sonrası lig 3'üncüsü Feyenoord, halihazırda UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanmışken, kupa finalisti Utrecht yerine Willem II turnuvaya davet edildi.

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