Hollanda Futbol Federasyonu KNVB, UEFA'dan alınan tavsiye ve direktifler üzerine erken bitirilen sezon sonrası Avrupa kupasına gidecek takımları nasıl belirlediklerini açıkladı."UEFA, Avrupa'ya gidecek takımları belirlemek için bir tavsiye vermiştir. Bunun için güncel sezonun başarılarının göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilmiştir. Hatta, bitirilemeyen kupa nedeniyle Avrupa Ligi'ne gidecek takım da ligdeki performans durumuna göre belirlenmiştir. Avrupa Ligi hakkı, normal şartlarda kupanın kazanan takımına gidecek iken bitirilemediği için ligdeki performans durumuna göre verilecektir."Buna göre tüm Avrupa turnuvaları hakları sahiplerine iletilmiştir.Şampiyonlar Ligi Playoffları: Lig 1'incisi AjaxŞampiyonlar Ligi 2. Tur Elemesi: AZ AlkmaarUEFA Avrupa Ligi Grupları: FeyenoordUEFA Avrupa Ligi 3. Önelemesi: PSVUEFA Avrupa Ligi 2. Önelemesi: Willem II"Bu karar sonrası lig 3'üncüsüturnuvaya davet edildi.