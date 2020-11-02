UEFA'dan hakemimiz Cansu Tiryaki'ye görev geldi

UEFA, FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki'yi Kazakistan'ın Okzhetpes Women ile Gürcistan'ın WFC Lanchkhuti takımları arasında oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu maçında görevlendirdi.

Haber; AA
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UEFA'dan hakemimiz Cansu Tiryaki'ye görev geldi
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02 Kasım 2020 17:24
UEFA, FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki'yi Kazakistan'ın Okzhetpes Women ile Gürcistan'ın WFC Lanchkhuti takımları arasında 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu maçında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kazakistan'daki Kazhimukan Munaytpasov Stadyumu'nda TSİ 12.00'de başlayacak müsabakada, Tiryaki'nin yardımcılıklarını Sedef Aktan ve Mürvet Yavuztürk yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Neslihan Muratdağı olacak.



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