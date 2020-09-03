UEFA'dan hakem Arda Kardeşler'e görev

FIFA kokartlı Arda Kardeşler, Rusya ile Bulgaristan arasında oynanacak UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası E Grubu müsabakasında düdük çalacak

Haber; AA
UEFA'dan hakem Arda Kardeşler'e görev
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03 Eylül 2020 13:39
FIFA kokartlı Türk hakem Arda Kardeşler, Rusya ile Bulgaristan arasında cuma günü oynanacak UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası E Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Khimki şehrindeki Arena Khimki Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada, Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

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