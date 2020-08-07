UEFA'dan Galatasaray ve Başakşehir açıklaması

UEFA, Galatasaray'ın 2019-2020 yılındaki mali yükümlülüklerini yerine getirdiğini duyurdu.



Öte yandan UEFA'nın açıklamasında başa baş şartına uymayan Başakşehir'le 4 yıllık yeni bir anlaşma imzalandığını açıkladı.



BAŞAKŞEHİR'İN AÇIKLAMASI



"UEFA CFCB (Kulüp Finansal Kontrol Kulübü), Başakşehir Futbol Kulübü'nün 2019/20 inceleme döneminde Finansal Fair Play kurallarını kısmen yerine getirdiği için bir inceleme başlatmış ve 13.07.2020 tarihinde yapılan anlaşma ile inceleme tamamlanmıştır.UEFA ile Kulübümüz arasında yapılan anlaşma neticesinde Kulübümüz 2023/24 inceleme döneminde denk hesap kuralına uymuş olacağını taahhüt etmekte olupAyrıca, 2020/21 ve 2021/22 sezonlarında uygulanmak üzere;