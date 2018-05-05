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UEFA'dan G.Saray'a men yok, kısıtlama var!

UEFA'nın 11 Mayıs'ta açıklayacağı karara göre sarı-kırmızılılara Avrupa'dan men cezası ya da transfer yasağı söz konusu değil. İlk planda 65 milyon euroluk takım bütçesi düşürülecek.

Kaynak: Sabah
UEFA'dan G.Saray'a men yok, kısıtlama var!
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05 Mayıs 2018 09:34
Yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle 9 Mart'ta FFP Komitesi'ne sunum yapan Galatasaray için UEFA kararını 11 Mayıs'ta açıklayacak. Avrupa'dan men cezası bekleyen ezeli rakipleri kulislerde bunu dile getirse de, UEFA'nın sarı-kırmızılı kulüp hakkında aldığı kararı öğrenildi.

Galatasaray'a kesinlikle Avrupa'dan men cezası gelmeyecek. Transfer yasağı da söz konusu değil. Ancak FFP Komitesi ağır disiplin yaptırımları çerçevesinde sarı-kırmızılı kulüpten bütçe kısıtlaması isteyecek. İlk planda 65 milyon Euro'luk takım bütçesi düşürülecek.

SATTIĞIN KADAR ALACAKSIN

Transfer için Galatasaray'a karının 7 katı kadar oyuncu alma hakkı tanınacak. 9 aylık bilançosunda eksi 155 milyon TL yazan sarı-kırmızılı kulübün bu dönem için zarardan kara geçmesi imkansız. Bu yüzden Galatasaray yazın transferde 'sattığın kadar al' stratejisini izlemek zorunda. Ancak gelecek sezon Sportif A.Ş. 5 milyon Euro k,r açıklarsa sarı-kırmızılı kulüp 35 milyon Euro'luk transfer yapma hakkına sahip olacak.

ADAYLARDAN İMZA ALINACAK

Galatasaray'daki seçim sürecini takip eden UEFA, 11 Mayıs'ta açıklayacağı 'bütçe kısıtlaması' kararını uygulayacaklarına dair tüm başkan adaylarından imza alacak ve 26 Mayıs'ta seçilecek yeni yönetim bu FFP kriterlerine uyacak.



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