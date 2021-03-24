Koronavirüs salgını tüm dünyada dengelerin değişmesine ve yeni normallerin oluşmasına yol açarken bu durum futbolda da etkisini gösterdi.



FIFA, koronavirüs salgınından dolayı turnuvalarını azaltmayı ve turnuva takvimlerinin aralarını açmaya hazırlanırken; UEFA da bir hamle de yaptı ve Finansal Fair Play sistemini tamamen kaldırabilmek üzere çalışmalara başladı.



UEFA, ana amacı kulüplere mali disiplini oturtmak ve futbol dışından kazanılan paranın futbol eko sistemi içerisinde eritilmesinin önüne geçmek için 10 yıl önce hayata geçirdiği Finansal Fair Play'ı kaldırarak yerine daha özgürlükçü olarak değerlendirilebilecek bir yapıyı kurmak için harekete geçti.



Futbol kulüpleri üzerinde kontrol sistemini tutmaya devam edecek olan UEFA, yeni sistemiyle beraber daha esnek ve kulüplere hareket alanı sağlayabilecek bir mekanizmayı uygulamaya koyacak.



Avrupa Kulüpler Birliği'nin bir süredir bu yöndeki talebini değerlendiren UEFA, Finansal Fair Play yerine koyacağı sistemi UEFA Yönetim Kurulu toplantısında oylamaya açacak ve nihai bir karara bağlayacak.



İtalyan Gazetesi Tancredi Palmeri de UEFA'nın 10 yıllık Finansal Fair Play duvarını kaldıracağını ve yeni sistemin tüm kulüplere daha fazla özgürlük sağlayacağını duyurdu.



10 yıl önce hayata geçirilen Finansal Fair Play düzenlemeleri ne içeriyordu?



* Yöneticiler ve kulüp başkanları kulüp için cebinden harcama yapamıyordu. Yeni sistem ile beraber yöneticilerin ve başkanların kendi maddi ekosistemlerini kullanarak harcama yapamama kuralı devam edecek.



* Kulüpler, kendi yöneticilerine veya iş ortaklarına ait borçlarını kaynaklarına iade edecekler.



* 2012-2013'den itibaren kulüpler transferlere gelirlerinden daha fazla harcama yapmayacak. Denk bütçe sistemi FFP'nin yerine getirilecek olan sistem de ufak esneklikler ile devam edecek.



* Var olan FFP sisteminde kulübe hibe edilen ve kulübe ait gelirler değerlendirmede kulüp geliri sayılıyordu; dolayısıyla bir başkanın ya da yöneticinin kulübe borç vermesi mümkün değildi. Gündemde olan yeni sistemle beraber, bir kulüp sorumlusu kulübüne borç verebilecek duruma gelecek (Değerlendirilecek)



* Var olan FFP sisteminde kulüplerin yasal bir otoriteye borçunun olmaması gerekiyordu; yeni getirilmesi gündemde olan sistem de bu durumun aynen devam etmesi planlanıyor.



* Var olan FFP sisteminde en kritik noktalardan biri kulüplerin gelirinden fazla borçlanamasıydı; gündemde olan sistemde bu durumun değişip değişmeyeceği şu an için belirsizliğini koruyor.



* Var olan FFP sisteminde futbolculara yapılan ücret, maaş ve prim ödemeleri, toplam gelirin yüzde 70 ini geçemiyor. Gündemde olan yeni sistemle beraber bu kritik madde üzerinde bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı konusunda da bir ipucu bulunmuyor.



