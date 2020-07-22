UEFA'dan Fenerbahçe'ye para cezası

UEFA, Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymadığı gerekçesiyle Fenerbahçe'ye Avrupa kupaları gelirlerinden kesilmek üzere 2 milyon Euro para cezası verildiğini açıkladı.





UEFA'dan yapılan açıklamada, 2016'da imzaladığı FFP anlaşmasının kurallarını ihlal eden Fenerbahçe'nin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Avrupa kupalarından elde edeceği olası gelirlerden 2 milyon Euro kesintiye gidileceği kaydedildi.



Öte yandan UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonu tarafından verilen karara ilişkin, sarı-lacivertli kulübün borçlarını 15 Ekim 2019'a kadar yeniden yapılandıramaması nedeniyle para cezasının 1 milyon avroya düşme ihtimalinin gerçekleşmediği belirtildi.



UEFA'dan yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:



"Fenerbahçe, 19 Temmuz 2019'da UEFA ile yaptığı görüşmede 20 Mayıs 2016'daki anlaşmanın gerektirdiği şekilde 2018'de sona eren raporlama dönemini başabaş hedefine uymayarak bitirdikten sonra; Finansal Kontrol Kurumu tarafından yaptırım uygulandı. Bu yaptırımın bir kısmı, iki sezonda (2020/21 ve 2021/22) 2 milyon euroluk UEFA yarışmalarından elde edilen gelirin koşullu bir kesintisini içeriyordu.



Gelirlerin kesilmesi, kulübün 15 Ekim 2019'a kadar borçlarının yeniden yapılandırılması da dahil olmak üzere koşulları yerine getirdiğini kanıtlayabilmesi koşuluyla 1 milyon euro'ya düşürülecekti.



UEFA Finansal Kontrol Kurumu Yargılama Dairesi, Fenerbahçe'nin bu koşula uymadığını tespit etti.



Bunun bir sonucu olarak, Finansal Kontrol Kurumu Yargılama dairesi, Fenerbahçe'nin UEFA yarışmalarından elde edeceği 2 milyon euro'luk gelire kesinti yapma kararı verdi."



