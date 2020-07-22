UEFA'dan Fenerbahçe'ye para cezası

UEFA, Fenerbahçe'nin 20 Mayıs 2016'da imzalanan anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle gelecek 2 sezonda UEFA yarışmalarından elde edeceği 2 milyon euro'luk gelire el konacağını açıkladı.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye para cezası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Temmuz 2020 18:29
UEFA, Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymadığı gerekçesiyle Fenerbahçe'ye Avrupa kupaları gelirlerinden kesilmek üzere 2 milyon Euro para cezası verildiğini açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 2016'da imzaladığı FFP anlaşmasının kurallarını ihlal eden Fenerbahçe'nin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Avrupa kupalarından elde edeceği olası gelirlerden 2 milyon Euro kesintiye gidileceği kaydedildi.

Öte yandan UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonu tarafından verilen karara ilişkin, sarı-lacivertli kulübün borçlarını 15 Ekim 2019'a kadar yeniden yapılandıramaması nedeniyle para cezasının 1 milyon avroya düşme ihtimalinin gerçekleşmediği belirtildi.

UEFA'dan yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Fenerbahçe, 19 Temmuz 2019'da UEFA ile yaptığı görüşmede 20 Mayıs 2016'daki anlaşmanın gerektirdiği şekilde 2018'de sona eren raporlama dönemini başabaş hedefine uymayarak bitirdikten sonra; Finansal Kontrol Kurumu tarafından yaptırım uygulandı. Bu yaptırımın bir kısmı, iki sezonda (2020/21 ve 2021/22) 2 milyon euroluk UEFA yarışmalarından elde edilen gelirin koşullu bir kesintisini içeriyordu.

Gelirlerin kesilmesi, kulübün 15 Ekim 2019'a kadar borçlarının yeniden yapılandırılması da dahil olmak üzere koşulları yerine getirdiğini kanıtlayabilmesi koşuluyla 1 milyon euro'ya düşürülecekti.

UEFA Finansal Kontrol Kurumu Yargılama Dairesi, Fenerbahçe'nin bu koşula uymadığını tespit etti.

Bunun bir sonucu olarak, Finansal Kontrol Kurumu Yargılama dairesi, Fenerbahçe'nin UEFA yarışmalarından elde edeceği 2 milyon euro'luk gelire kesinti yapma kararı verdi."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için