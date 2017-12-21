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UEFA'dan Fenerbahçe'ye flaş haber!

Fenerbahçe'ye flaş haber! Yeni yılın ilk ayında yapılacak denetim öncesi, kulüp mali durumdaki sapmaları ortadan kaldırmak için çalışma yapıyor. Sol bek dışında transfer de çok zor.

Kaynak: Akşam
UEFA'dan Fenerbahçe'ye flaş haber!
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21 Aralık 2017 10:00
UEFA'dan Fenerbahçe'ye haber var! Son 5 maçı da kazanarak zirve yarışına ortak olan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Maddi kriz nedeniyle UEFA ile Finansal Fair-Play yapılandırma anlaşması imzalayan Sarı-Lacivertliler'e UEFA'dan 'Denetime geliyoruz' mesajı verildi.

Bilindiği gibi Kanarya, UEFA'ya 2017-18 sezonu için azami 10 milyon euroluk hesap açığı vermeyi taahhüt etmişti. Her ay düzenli bir şekilde Sarı-Lacivertliler tarafından gelen mali tabloları izleyen UEFA yetkililerinin, ocak ayında İstanbul'a gelerek hesapları inceleme kararı aldıkları belirtildi.

F.Bahçe, ayrıca UEFA ile 2017-18 sezonlarında personel giderleri/toplam gelirler oranında ve futbolcu haklarına ait amortisman giderlerinde getirilen sınırlandırmalara uyum anlaşması imzalamıştı.

2 OYUNCU İÇİN SATIŞ GÜNDEMDE

Yaşanan bu gelişmeler sonrası maddi kaynaklar üzerinde çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de ocakta yapılacak transferlerin riske girebileceği belirtiliyor. Sarı-Lacivertliler ocak ayında başlayacak transfer döneminde sol açık, sol bek ve orta sahaya takviye yapmayı planlıyordu. Kanarya, transfer bütçesini oluşturmak için kadroda düşünmediği oyuncularından para kazanmak zorunda. Fernandao, Robin Van Persie gibi oyuncuları bonservis ücreti alarak göndermek istiyor.

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