UEFA'dan federasyonlara para desteği

UEFA'dan 55 ülke federasyonlara 236,5 milyon avro destek

Haber; Sporx.com
UEFA'dan federasyonlara para desteği
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Nisan 2020 19:16
UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 55 ülke federasyonuna 236,5 milyon avro yardım yapıldığını açıkladı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, birliğin internet sitesinde yer alan açıklamasında, federasyon başına 4,3 milyon avro destek sağlandığını belirtti.

Koronavirüsün getirdiği zorluklara karşı federasyonlara yardımcı olduklarını kaydeden Ceferin, "Futbol dünyasının bu kriz boyunca gösterdiği beraberlikten dolayı gurur duyuyorum. Normale dönen yaşamın kalbinde hiç kuşkusuz futbol olacak." ifadelerini kullandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK YORUMLANANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için