UEFA'dan EURO 2020 açıklaması: Ertelenecek mi?

, koronavirüs tehditi nedeniyle EURO 2020'nin ertelenmesinin gündemde olmadığını ve planlamanın daha önce belirlendiği gibi devam edeceğini açıkladı.UEFA'nın yaptığı açıklamada, "" ifadeleri kullanıldı.Bir süredir birçok ülkenin federasyonlarının, EURO 2020'nin 2021'e ertelenmesini istediği ve UEFA'nın da bu görüşe sıcak baktığı kaydedilmekteydi.EURO 2020'nin açılış maçında A Milli Takımımız, 12 Haziran tarihinde TSİ 22:00'da Roma'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.