UEFA'dan Erol Ersoy'a görev

UEFA gözlemcisi Erol Ersoy, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda 5 Kasım Perşembe günü Almanya'nın Hoffenheim ile Çekya'nın Liberec takımları arasında maçta görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ersoy, Almanya'nın Sinsheim şehrindeki Rhein Neckar Stadı'nda saat TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada hakem gözlemcisi olarak görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ersoy, Almanya'nın Sinsheim şehrindeki Rhein Neckar Stadı'nda saat TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada hakem gözlemcisi olarak görev alacak.