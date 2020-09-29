UEFA'dan Drogba'ya ödül

Fildişi Sahilli eski yıldız futbolcu Didier Drogba'ya UEFA Başkanlık Ödülü verilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
UEFA'dan Drogba'ya ödül
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Eylül 2020 17:46
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fildişi Sahilli eski yıldız futbolcu Didier Drogba'ya UEFA Başkanlık Ödülü verilecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, profesyonel kariyerini iki yıl önce noktalayan 42 yaşındaki Drogba, futbola sağladığı üstün katkılar nedeniyle UEFA Başkanlık Ödülü'ne layık görüldü.

Drogba'nın ödülü, 1 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında takdim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Drogba, ışıltılı kariyeri boyunca başarılarından dolayı milyonlarca futbol taraftarı için bir kahramandır. Yeteneği, gücü ve zekasıyla onu iyi bir oyuncu olarak hatırlayacağım." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Le Mans, Guingamp, Olympique Marsilya, Chelsea, Şangay Shenhua, Galatasaray ve Montreal Impact takımlarının formasını giyen Fildişi Sahilli oyuncu, Kasım 2018'de ABD ekibi Phoenix Rising formasıyla futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

Daha önce birçok efsane isme verilen ödülü geçen sene eski Fransız futbolcu Eric Cantona kazanmıştı.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için