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UEFA'dan devrim gibi karar!

UEFA İcra Komitesi, Şampiyonlar Ligi eşleşmelerinde deplasman golü kuralını kaldırmak için toplanacak.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
UEFA'dan devrim gibi karar!
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05 Şubat 2019 17:04
UEFA, Şampiyonlar Ligi için çok tartışılan deplasman golü kuralını kaldırmak için harekete geçiyor!

Alman Kicker gazetesinin haberine göre UEFA İcra Komitesi, Şampiyonlar Ligi'nde deplasman golü kuralını kaldırmayı tartışmak için toplanma kararı aldı.

UEFA'nın konu hakkında 6 Şubat Çarşamba günü toplanacağı ve İcra Komitesi'nin görüşlerinin alınacağı belirtildi.

''ARTIK GEÇMİŞTEKİ KADAR ÖNEMİ YOK''

UEFA Organizasyon Yöneticisi Giorgio Marchetti, konu hakkında yaptığı konuşmada ''Deplasman golünün geçmişteki kadar zor olmadığını düşünüyoruz. Ayrıca bu sayede takımların daha atak oynamasını sağlayabiliriz.'' sözlerini kullandı.

54 YILDIR UYGULANIYOR

UEFA, deplasman golü kuralını 1965 yılından beri uyguluyordu. Deplasmanda atılan 1 golün, 2 gol yerine geçtiği kural, son zamanlarda büyük tartışma konusu olmuştu.

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