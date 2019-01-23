UEFA'dan bir ilk; Gerçekten VAR profesörüymüş!

Türkiye'de aldığı VAR ve AVAR görevlerinin yoğunluğundan dolayı belli bir kesim tarafından eleştirilen hatta Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim tarafından" diye eleştirilen Barış Şimşek'e UEFA'dan tarihi görev geldi.Bugüne kadar Şampiyonlar Ligi, UEFA kupası gibi UEFA organizasyonlarında sadeceUEFA, Türkiye'de VAR ve AVAR konusunda gösterdiği başarının ardından Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupasında düdük çalacak ve VAR görevi yapacak olan hakemleri davet ettiği 27 ocak'ta Portekiz'de gerçekleşecek olan eğitime FİFA kokartsız Barış Şimşek'i de davet etti.UEFA, Potekiz'in Bisbon şehrinde 27 Ocak'ta başlayacak üç gün sürecek olan eğitime Türkiye'den Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun ve VAR görevi için Hüseyin Göçek ile birlikte Barış Şimşek'i çağırdı.MHK'nin de UEFA'nın, bu yıl Şampiyonlar Ligi ve UEFA'da görev alacak olan Cüneyt Çakır'a VAR ve AVAR görevi olarak Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek'e görev verecek olmasından dolayı prova amaçlı olarak bu ekibi Fenerbahçe - Bursaspor maçına atadığı öğrenildi.Bu arada FİFA korartlı hakemlerden Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya yine UEFA'nın VAR eğitimi için bir hafta sonra İspanya'nın Malaga şehrinde yapılacak olan eğitime katılacağı ifade edildi.2022 Dünya Kupasında VAR uygulaması öncesi FİFA'da çalışmalarını hızlandırdı. FİFA Katar'da yapılacak olan Dünya Kadınlar şampiyonası öncesi VAR eğitimine Türkiye'den Hüseyin Göçek'i davet etti.