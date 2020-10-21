UEFA'dan Azerbaycan Ermenistan kararı

UEFA'dan yapılan açıklamada Azerbaycan ve Ermenistan'ın ev sahipliği yapacağı tüm uluslararası kulüp ve Milli karşılaşmaların farklı ülkelere alınacağı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
UEFA'dan Azerbaycan Ermenistan kararı
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21 Ekim 2020 02:41
UEFA'dan yapılan açıklamada Ermenistan ve Azerbaycan'da oynanacak tüm kulüp ve Milli maç müsabakalerının ikinci bir karara kadar askıya alındığı açıklandı.

UEFA, 1 Avrupa Ligi play-off ve 2 UEFA Uluslar Ligi müsabakasının tarafsız sahaya alma kararının ardından bu kez hem Azerbaycan hem de Ermenistan'da oynanacak kulüp ve Milli Takım organizasyonları için alternatif saha belirlemelerini isteyeceğini duyurdu.

UEFA İcra Kurulu'nun aldığı karar neticesinde ayrıca bir sonraki yılın Haziran ayında bir ayağı Bakü'de oynanacak olan Euro 2021'in durumunun henüz karara bağlanmadığı belirtildi.

Öte yandan yapılan açıklamada UEFA U19 Elit Tur ve Final turnuvasının koronavirüs sebebiyle ülkelerin uyguladığı seyahat zorlukları ve sağlık önlemleri çerçevesinde iptal edildiği bilgisi geçildi.



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