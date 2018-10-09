  •  
    Ve Terim talimatı verdi, maaşa yüzde 500 zam!
  •  
    İşte F.Bahçe'nin yeni sponsoru! Açıklamıştı...
  •  
    Galatasaray düğmeye basıyor! Resmi teklif...
  •  
    Ali Koç: "Cocu kalacak" Wenger ve Blanc ise...
  •  
    Beşiktaş'ta Ljacic şoku!.. Sırbistan'dan haber var

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Belarus ile Lüksemburg takımları arasında 12 Ekim 2018 Cuma günü oynanacak UEFA Uluslar D Ligi 2'nci grup karşılaşmasında görev alacak.

Kaynak: DHA
UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ekim 2018 14:03
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Belarus ile Lüksemburg takımları arasında 12 Ekim 2018 Cuma günü oynanacak UEFA Uluslar D Ligi 2'nci Grup müsabakasını yönetecek.

Belarus'un Minsk şehrindeki Dinamo Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. İbrahim Çağlar Uyarcan'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Yaşar Kemal Uğurlu ve Serkan Tokat ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için