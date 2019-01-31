UEFA'daki kritik zirve başladı

Kulüp Finansal Kontrol Kurulu üyeleriveile FFP ve transfer yasağı konusunda bir araya geldi.Kritik zirve 15:00'da başladı ve Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile beraberindeki yöneticiler mali durum üzerine UEFA yetkililerine sunum yaptı. 2 saat sürecek sunumun ardından Trabzonspor heyeti sunum yapacak.Bu arada geçen hafta hastalanan ve yaklaşık bir hafta yatan başkan Ahmet Ağaoglu'nun sabah havaalanında tansiyonunun düştüğü belirtildi. Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun beraberinde yönetim kurulu üyeleri başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu, mali işler direktörü Coşkun Karaoğlu, genel müdür Sinan Zengin ve Aysun KarahasanoğluUEFA heyeti önümüzdeki günlerde Galatasaray ve Beşiktaş ile de görüşecek.