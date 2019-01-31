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UEFA'daki kritik zirve başladı

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu üyeleri, Fenerbahçe ve Trabzonspor yöneticileri ile bir araya geldi. İki kulüp, finansal durumları ile ilgili sunum yapıyor.

Kaynak: Sporx.com
UEFA'daki kritik zirve başladı
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31 Ocak 2019 15:42
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu üyeleri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile FFP ve transfer yasağı konusunda bir araya geldi.

Kritik zirve 15:00'da başladı ve Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile beraberindeki yöneticiler mali durum üzerine UEFA yetkililerine sunum yaptı. 2 saat sürecek sunumun ardından Trabzonspor heyeti sunum yapacak.

Bu arada geçen hafta hastalanan ve yaklaşık bir hafta yatan başkan Ahmet Ağaoglu'nun sabah havaalanında tansiyonunun düştüğü belirtildi. Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun beraberinde yönetim kurulu üyeleri başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu,  mali işler direktörü Coşkun Karaoğlu, genel müdür Sinan Zengin ve Aysun Karahasanoğlu

UEFA heyeti önümüzdeki günlerde Galatasaray ve Beşiktaş ile de görüşecek.

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