UEFA'da tek aday Caferin!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2019'un şubat ayında yapılacak başkanlık seçimine tek aday olarak girecek.UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 7 Şubat 2019'da İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilecek 43. Olağan UEFA Kongresi'nde tek başkan adayı çıkacak.2016'nın eylül ayındaki olağanüstü kongrede, FIFA'nın 4 yıl men cezası verdiği Michel Platini'nin yerine başkan seçilen Aleksander Ceferin'in, bu kez rakibi olmayacak.51 yaşındaki Sloven yönetici, önceki seçimde Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Michael van Praag'ı geçerek başkan seçilmişti.