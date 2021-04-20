UEFA'da seçim günü! Servet Yardımcı aday oldu

UEFA Olağan Genel Kurulu bugün yapılacak, 15 kişilik yönetim kurulunun 8 üyesi için seçim de düzenlenecek.Yönetim için Türkiye'den Servet Yardımcı adaylığını koydu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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UEFA'da seçim günü! Servet Yardımcı aday oldu
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20 Nisan 2021 08:37
UEFA Olağan Genel Kurulu bugün yapılacak, 15 kişilik yönetim kurulunun 8 üyesi için seçim de düzenlenecek.

Yönetim için Türkiye'den Servet Yardımcı'nın yanı sıra, İsveç'ten Karl-Erik Nilsson, İngiltere'den david Gill, Polonya'dan Zbigniew Boniek, Almanya'dan Rainer Koch, Belçika'dan Mehdi Bayat, Rusya'dan Alexander dyukov, İtalya'dan Gabriele Gravina ve Hollanda'dan Spee Just adaylıklarını koydu.

Üye 55 ülkenin katılacağı olağan genel kurulda Türkiye'yi, TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Genel Sekreter Kadir Kardaş'tan oluşan heyet temsil edecek.

Yardımcı daha önce UEFA'da ulusal federasyonlar komitesi başkanlığını yürütmüş ve üye ülkelerden büyük destek almıştı.



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