UEFA'da kritik toplantı: Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ertelenebilir

Avrupa'nın üst düzey yöneticileri, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ertelemeyi tartışıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
UEFA'da kritik toplantı: Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ertelenebilir
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11 Mart 2020 17:45
FIFA Yönetim Kurulu Avrupa Temsilcilerinden Evelina Christillin, koronavirüs salgını nedeniyle futbol takviminde her an değişiklik olabileceğini söyledi.

İtalyan basınına konuşan Christillin, "Avrupa Birliği bir kararvermeli. UEFA sportif bir kuruluş, bu kararları biz alamayız. EURO 2020 için henüz bir karar verilmedi, belki yarın değişiklik olacaktır. Her saat bir şeyler değişebilir, kesin karar henüz verilmedi. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi için de ertelemeler olabilir" dedi.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI ERTELENEBİLİR

UEFA Yönetim Kurulu, tüm Avrupa Ligi maçlarını ertelemeyi görüşüyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton, erteleme talep ederken, Getafe Başkanı Angel Torres, Inter maçı için İtalya'ya gitmeyeceklerini açıklamıştı. Sonrasında ise Inter - Getafe ve Sevilla - Roma maçları için erteleme kararı alınmıştı.

Bununla birlikte birçok ülkede maçların seyircisiz oynanması kararlaştırıldı.

SADECE 2 MAÇTA SEYİRCİ OLACAK

UEFA, Avrupa Ligi'nde Başakşehir-Kopenhag ile Rangers-Leverkusen maçlarında seyirci olacağını duyurdu.

LASK–MANU (Seyircisiz)
Frankfurt– Basel (Seyircisiz)
Wolfsburg-Shakhtar (Seyircisiz)
Olympiakos-Wolves (Seyircisiz)
Sevilla-Roma (Erteleme)
Inter-Getafe (Erteleme)

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