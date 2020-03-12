UEFA'da kritik toplantı: Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ertelenebilir

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI ERTELENEBİLİR

SADECE 2 MAÇTA SEYİRCİ OLACAK

FIFA Yönetim Kurulu Avrupa Temsilcilerinden Evelina Christillin, koronavirüs salgını nedeniyle futbol takviminde her an değişiklik olabileceğini söyledi.İtalyan basınına konuşan Christillin, "Avrupa Birliği bir kararvermeli. UEFA sportif bir kuruluş, bu kararları biz alamayız.Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi için de ertelemeler olabilir" dedi.UEFA Yönetim Kurulu, tüm Avrupa Ligi maçlarını ertelemeyi görüşüyor.UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton, erteleme talep ederken, Getafe Başkanı Angel Torres, Inter maçı için İtalya'ya gitmeyeceklerini açıklamıştı. Sonrasında ise Inter - Getafe ve Sevilla - Roma maçları için erteleme kararı alınmıştı.Bununla birlikte birçok ülkede maçların seyircisiz oynanması kararlaştırıldı.UEFA, Avrupa Ligi'nde Başakşehir-Kopenhag ile Rangers-Leverkusen maçlarında seyirci olacağını duyurdu.LASK–MANU (Seyircisiz)Frankfurt– Basel (Seyircisiz)Wolfsburg-Shakhtar (Seyircisiz)Olympiakos-Wolves (Seyircisiz)Sevilla-Roma (Erteleme)Inter-Getafe (Erteleme)