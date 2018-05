UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı: ''Sıra bize geldi, Almanya'ya karşı..''

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2024) düzenlemek için şanslarının yüksek olduğunu söyledi.Sabah gazetesi tarafından The Grand Tarabya Otel'de gerçekleştirilen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuşan Yardımcı, federasyon olarak UEFA'ya çok dolu bir adaylık dosyası teslim ettiklerini belirtti.Ev sahipliği adaylığı dosyası üzerinde detaylı bir çalışma yürüttüklerini aktaran Servet Yardımcı,ifadelerini kullandı.Türkiye'nin Avrupa ve Asya kıtaları arasında köprü görevi gördüğü için adaylıkta avantajlı olduğunu savunan Yardımcı, sözlerini şöyle sürdürdü:"Türkiye, Orta Doğu'ya ve Afrika'ya açılan geçiş kapısı. Bu, daha fazla seyirci, ticari beklenti ve heyecan demek. UEFA'ya şampiyonanın global olacağını söylüyoruz. Halkın desteğini biliyoruz. Şampiyona 10 statta oynanacak. Bu statlardan 8'i hazır. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda değişiklik yapacağız. Ev sahibi olduğumuz takdirde açılış ve final maçları Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Ankara'da 65 bin kişilik stat yapmayı düşünüyoruz. Sekiz yıl önce EURO 2016 adaylığını şanssız bir şekilde 1 oyla kaybettik. O dosyada taahhüt ettiğimiz her şeyi şu an fazlasıyla yerine getirdik. Geçen 8 yılda hükümetimizin büyük yatırımlarıyla büyük gelişim sağladık ve güçlendik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ediyoruz. Onun arzusu bize güç veriyor. Türkiye, Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi. İlk 5 sıradaki ülkeler ev sahipliği yaptı ama biz henüz bunu başaramadık. Bizim zamanımız geldi. Almanya'ya karşı biz de çok güçlüyüz. Şampiyona adaylığını alacağımızı düşünüyorum."Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2005'te İtalya'nın Milan ile İngiltere'nin Liverpool takımları arasında yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi finali için maç günü İstanbul'a 59 bin taraftarın geldiğini vurgulayan Yardımcı, şunları kaydetti:"Her kişi 610 dolar para harcadı. EURO 2024'te ise 1 ay boyunca 51 maç yapılacak ve çok daha büyük kazanç olacak. Prestij de çok önemli tabii. Fransa'da düzenlenen EURO 2016'da 2,5 milyon kişi maçları izledi. O şampiyonayı 700 bine yakın turist takip etti. İki milyar avro gelir elde edildi. Bunun 600-700 bin avro gideri var. Sonuçta 1-1,5 milyon avro kazanç sağlanmış oluyor. Bizim coğrafi avantajlarımız ve yeni sponsorlarımızla çok daha fazla gelir elde edeceğimizi düşünüyorum."