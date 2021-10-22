UEFA VAR kursu, TFF'de yapıldı

UEFA tarafından 11'incisi düzenlenen VAR kursu, 18-22 ekim tarihleri arasında Riva'da gerçekleştirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA VAR kursu, TFF'de yapıldı
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22 Ekim 2021 16:56
UEFA tarafından 11'incisi düzenlenen Video Yardımcı Hakem Kursu, 18-22 Ekim tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden FIFA hakemlerinin katıldığı kursun ilk gününde hakemler teorik eğitimler aldı. Çalışmalara daha sonra saha uygulamaları ve canlı maçlarla devam edildi.

İkinci bölümü kasım ayında yine Riva'da yapılacak kursta, katılımcı hakemlerin VAR Sertifikasyon süreçlerinin tamamlanması hedefleniyor.


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