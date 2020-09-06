UEFA Uluslar Ligi'nde 9 maç tamamlandı

Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasına 9 maçla devam edildi.



UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında bugün A, C ve D liglerinde 9 karşılaşma oynandı.



Günün öne çıkan A Ligi 3. Grup maçında son şampiyon Portekiz, 41. dakikada Joao Cancelo, 58. dakikada Diogo Jota, 70. dakikada Joao Felix ve 90+4. dakikada Andre Silva'nın attığı gollerle ağırladığı Hırvatistan'ı 4-1 mağlup etti. Konuk ekibin golünü 90. dakikada Bruno Petkovic attı.



Gruptaki diğer karşılaşmada ise Fransa deplasmanda İsveç'i 1-0 yendi. Maçtaki tek golü 41. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.



UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:



- A Ligi



2. Grup: İzlanda-İngiltere: 0-1

Danimarka-Belçika: 0-2



3. Grup: İsveç-Fransa: 0-1

Portekiz-Hırvatistan: 4-1



- C Ligi



1. Grup: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi-Karadağ: 0-2



Azerbaycan-Lüksemburg: 1-2



2. Grup: Kuzey Makedonya-Ermenistan: 2-1

Estonya-Gürcistan: 0-1



- D Ligi:



2. Grup: Cebelitarık-San Marino:1 - 0



