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UEFA Uluslar Ligi'nde 9 karşılaşma oynandı

UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası 9 karşılaşmayla sona erdi.

Kaynak: DHA
UEFA Uluslar Ligi'nde 9 karşılaşma oynandı
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14 Ekim 2018 00:07
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 9 karşılaşma ile devam etti.

Bugün oynanan karşılaşmalarda Hollanda, Almanya'yı 3-0 mağlup ederken, Slovakya, Çek Cumhuriyetine 2-1 yenildi.

İrlanda Cumhuriyeti ile Danimarka arasındaki maçta gol sesi çıkmazken, Norveç, Slovenya'yı 1-0'lık skorla yendi.

Bulgaristan, Güney Kıbrıs'ı 2-1, Gürcistan ise Andorra'yı 3-0 mağlup etti.

Letonya ile Kazakistan 1-1'lik skorla berabere kalırken, Ermenistan, Cebelitarık'a 1-0 mağlup oldu. Makedonya ise Liechtenstein'i 4-1 yendi.

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