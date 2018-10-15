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UEFA Uluslar Ligi'nde 7 maç oynandı

UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü hafta 7 maçla başladı. Polonya, Uluslar Ligi'nde B grubuna düştü.

Kaynak: AA
UEFA Uluslar Ligi'nde 7 maç oynandı
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15 Ekim 2018 00:00
UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü hafta 7 maçla başladı. 

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun dördüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı.

A Ligi'nde kalmak için önem taşıyan maçta Polonya, İtalya'yı ağırladı. İtalya, Biraghi'nin 90+2'nci dakikadaki golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Böylece üç karşılaşma sonunda bir puanda kalan Polonya, B Ligi'ne düştü.

Uluslar Ligi'nin dördüncü haftasına, yarın yapılacak 7 maçla devam edilecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

- A Ligi 

3. Grup: Polonya-İtalya: 0-1

- B Ligi 

2. Grup: Rusya-Türkiye: 2-0

- C Ligi 

1. Grup: İsrail-Arnavutluk: 2-0

4. Grup: Romanya-Sırbistan: 0-0

              Litvanya-Karadağ: 1-4

- D Ligi 

3. Grup: Azerbaycan-Malta: 1-1

              Faroe Adaları-Kosova: 1-1

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