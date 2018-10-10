UEFA Uluslar Ligi'nde %50 zam!

'danne zam geldi! UEFA, Uluslar Ligi'nde gruplarını lider bitirecek takımlara verilecek para ödülünün %50 oranında arttığını açıkladı.Yeni ödül düzenlemesine göre D Grubu'nu kazanan 750 bin Euro, C Grubu'nu kazanan 1.25 milyon Euro, B Grubu'nun lideri 1.5 milyon Euro ve A Grubu'nun birincisi 2.25 milyon Euro kazanacak.UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan ise UEFA tarafından 6 milyon Euro kazanacak. İkinci, 4.5 milyon Euro, üçüncü 3.5 milyon Euro ve dördüncü 2.5 milyon Euro'yu kasasına koyacak.