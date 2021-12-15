UEFA Uluslar Ligi'nde Milli Takım'ın muhtemel rakipleri

UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kuraları çekilecek. İşte muhtemel rakipler...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
UEFA Uluslar Ligi'nde Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Aralık 2021 13:45
UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi perşembe günü yapılacak.

Lig aşamasının kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek. Avrupa çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle seremoniye ulusal federasyonlardan davetli katılmayacak.

Türkiye, UEFA'ya üye 55 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada C Ligi'nde yer alacak. 

- Türkiye 1. torbadan katılacak 

Takımlar, 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 1. torbadan kura çekimine katılacak.

Türkiye'nin de bulunduğu C Ligi'nde torbalar şu şekilde:

1. torba: Türkiye, Slovakya, Bulgaristan, Kuzey İrlanda

2. torba: Yunanistan, Belarus, Lüksemburg, Kuzey Makedonya

3. torba: Litvanya, Gürcistan, Azerbaycan, Kosova

4. torba: Kazakistan-Moldova, Kıbrıs Rum Kesimi-Estonya, Cebelitarık, Faroe Adaları

A Milli Futbol Takımı, diğer torbalardan gelecek birer rakibin yer alacağı dört takımlı grupta mücadele edecek.

Ay-yıldızlıların muhtemel rakipleri arasında yer alan takımlardan Kazakistan ile Moldova ve Kıbrıs Rum Kesimi ile Estonya arasında Mart 2022'de çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak play-out maçlarının ardından C Ligi'nde mücadele edecek iki ekip kesinleşecek.

Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-14 Haziran 2022 tarihlerinde dört, 22-27 Eylül 2022 tarihlerinde de iki karşılaşma oynayacak.

Uluslar Ligi'nde diğer ligler ve torbalar ise şöyle:

- A Ligi

1. torba

 2. torba

 3. torba

 4. torba
Fransa

 Portekiz

 İngiltere

 Galler
İspanya

 Hollanda

 Polonya

 Avusturya
İtalya

 Danimarka

 İsviçre

 Çekya
Belçika

 Almanya

 Hırvatistan

 Macaristan
- B Ligi

1. torba

 2. torba

 3. torba

 4. torba
Ukrayna

 Finlandiya

 İsrail

 Slovenya
İsveç

 Norveç

 Romanya

 Karadağ
Bosna Hersek

 İskoçya

 Sırbistan

 Arnavutluk
İzlanda

 Rusya

 İrlanda Cumhuriyeti

 Ermenistan
- D Ligi

1. torba

 2. torba
Kazakistan - Moldova

 Letonya
Kıbrıs Rum Kesimi - Estonya

 San Marino
Lihtenştayn

 Andorra
Malta

  
- Turnuva formatı ve maç takvimi 

A Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek.

B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar, bir üst lige terfi edecek.

A ve B liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. C Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört ekibin Mart 2024'te aralarında oynayacakları play-out maçları sonrası C Ligi'nde kalacak ve D Ligi'ne düşecek iki takım belli olacak.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri müsabaka formatı henüz UEFA tarafından ilan edilmediğinden, Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçların EURO 2024'e katılımdaki rolü daha sonra belirlenecek.

Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:

Müsabakalar

 Tarih
1 ve 2. maçlar

 2-8 Haziran 2022
3 ve 4. maçlar

 8-14 Haziran 2022
5 ve 6. maçlar

 22-27 Eylül 2022
Yarı finaller

 14-15 Haziran 2023
Final ve üçüncülük maçı

 18 Haziran 2023
Play-out maçları

 21-23 ve 24-26 Mart 2024

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.