UEFA Uluslar Ligi heyecanı başlıyor

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı, Perşembe günü oynanacak grup maçlarıyla başlayacak.



Turnuvanın üçüncü haftasında, 4 ligde 23 karşılaşma yapılacak. Bu karşılaşmalar, yarın, 12 ve 13 Eylül'de oynanacak.



Üçüncü haftada maça çıkmayacak B Ligi 2. Grup'ta yer alan Türkiye ise ara vermeden devam edecek dördüncü hafta müsabakasında 14 Ekim Pazar günü Rusya ile deplasmanda karşılaşacak.



FIFA kokartlı Türk hakemlerden Ali Palabıyık ise D Ligi 2. Grup'ta 12 Ekim Cuma günü Belarus ile Lüksemburg arasında oynanacak üçüncü hafta mücadelesini yönetecek.



UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta programı şöyle:



11 Ekim Perşembe:



- A Ligi



3. Grup: Polonya-Portekiz (TSİ 21.45)



- B Ligi



2. Grup: Rusya-İsveç (TSİ 22.45)



- C Ligi



1. Grup: İsrail-İskoçya (21.45)



4. Grup: Karadağ-Sırbistan (21.45)



Litvanya-Romanya (21.45)



- D Ligi



3. Grup: Faroe Adaları-Azerbaycan (21.45)



Kosova-Malta (21.45)



12 Ekim Cuma:



- A Ligi



2. Grup: Belçika-İsviçre (21.45)



4. Grup: Hırvatistan-İngiltere (21.45)



- B Ligi



3. Grup: Avusturya-Kuzey İrlanda (21.45)



- C Ligi



2. Grup: Estonya-Finlandiya (21.45)



Yunanistan-Macaristan (21.45)



- D Ligi



2. Grup: Moldova-San Marino (21.45)



Belarus-Lüksemburg (21.45)



13 Ekim Cumartesi:



- A Ligi



1. Grup: Hollanda-Almanya (21.45)



- B Ligi



1. Grup: Slovakya-Çekya (16.00)



4. Grup: İrlanda Cumhuriyeti-Danimarka (21.45)



- C Ligi



3. Grup: Norveç-Slovenya (19.00)



Bulgaristan-Kıbrıs Rum Kesimi (21.45)



- D Ligi



1 Grup: Letonya-Kazakistan (19.00)



Gürcistan-Andorra (19.00)



4. Grup: Ermenistan-Cebelitarık (19.00)



Makedonya-Lihtenştayn (21.45)