29 Ekim

UEFA ülke puanında kaçıncı sıradayız? İşte son durum

UEFA ülke puanında bu haftayı geride bıraktık. Temsilcilerimizden Galatasaray'ın Bayern Münih'le, Fenerbahçe'nin Ludogorets'le ve Beşiktaş'ın Bodo Glimt'le oynadığı karşılaşmaların ardından ülke puanı sıralarmasında haftalık sonuç ortaya çıktı. İşte son dakika UEFA ülke puanı son durumu

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UEFA ülke puanında kaçıncı sıradayız? İşte son durum
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27 Ekim 2023 11:36
Son güncelleme 27 Ekim 2023 12:05
UEFA ülke puanında kaçıncı sırada olduğumuz sporseverler tarafından merak ediliyor. 

Temsilcilerimizden Galatasaray'ın Bayern Münih'le, Fenerbahçe'nin Ludogorets'le ve Beşiktaş'ın Bodo Glimt'le oynadığı karşılaşmaların ardından ülke puanı sıralarmasında haftalık sonuç ortaya çıktı.

Türkiye, UEFA sıralamasında ilk 10'daki yerini her geçen hafta sağlamlaştırıyor. Türkiye'nin, 11. sıradaki Avusturya'yla arasındaki fark 11 galibiyete yükseldi.

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