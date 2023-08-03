Haber Tarihi: 03 Ağustos 2023 13:40 - Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2023 13:40

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023: Türkiye kaçıncı sırada? 2023-2024 ülke puanı son durum

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde yer alan takımlarımız Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor; toplamda çıktıkları 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik alarak sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptılar. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tur atlamalarının ardından gözler bugün Beşiktaş ve Adana Demirspor'a çevrildi. Peki, güncel UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin puanı kaç oldu ve kaçıncı sıraya yükseldi?

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023: Türkiye kaçıncı sırada? 2023-2024 ülke puanı son durum
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Avrupa kupalarına katılacak takımların sayısını ve mücadele edecekleri turnuvaları belirleyen UEFA ülkeler sıralaması, temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Avrupa ekiplerine karşı oynadığı maçlar sonrasında güncelleniyor. Ülke puanı sıralamasında Türkiye 27.350 puanla 12 sırada yer alırken, 11. sırada bulunan İsviçre'nin 28.075, 10. sıradaki Avusturya'nın 28.800 puanı bulunuyor.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL SON DURUM
SıraÜlke19/2020/2121/2222/2323/24Puanlar
1 İngiltere 18.571 24.357 21.000 23.000 2.000 88.928
2 İspanya 18.928 19.500 18.428 16.571 2.500 75.927
3 İtalya 14.928 16.285 15.714 22.357 2.285 71.569
4 Almanya 18.714 15.214 16.214 17.125 2.285 69.552
5 Hollanda 9.400 9.200 19.200 13.500 1.000 52.300
6 Fransa 11.666 7.916 18.416 12.583 1.333 51.914
7 Portekiz 10.300 9.600 12.916 12.500 1.500 46.816
8 Belçika 7.600 6.000 6.600 14.200 500 34.900
9 İskoçya 9.750 8.500 7.900 3.500 800 30.450
10 Avusturya 5.800 6.700 10.400 4.900 1.000 28.800
11 İsviçre 6.400 5.125 7.750 8.500 300 28.075
12 Türkiye 5.000 3.100 6.700 11.800 750 27.350
13 Sırbistan 6.000 5.500 9.500 5.375 800 27.175
14 Ukrayna 7.200 6.800 4.200 5.700 1.000 24.900
15 Norveç 3.750 6.500 7.625 5.750 375 24.000
Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, ikinci eleme turu rövanşında Zalgiris Vilnius'u mağlup ederek üçüncü eleme turuna yükseldi.

Üçüncü eleme turu NK Olimpija - Galatasaray maçı 9 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşecek. Rövanşı da 16 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

UEFA KULÜPLER SIRALAMASI
UEFA kulüpler sıralaması son beş sezona göre Başakşehir 51, Galatasaray 59, Fenerbahçe 68, Sivasspor 83, Trabzonspor ise 100. sıralda yer alıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİNE İKİ TAKIM NASIL GİDER?

Ülke puanı sıralamasında elde edilen puanlar ertesi sene değil, iki sene sonra fayda sağlıyor. 2022-2023 sezonunda Avrupa'da gösterilen başarılı performans sayesinde 2024-2025 yılında yeniden 5 takım ile Avrupa'da yer alacağız. Beş takımdan ikisi Şampiyonlar Ligi'ne giderken iki takım da eleme aşamasında başlayacak.

Türkiye bu yıl ülke puanı sıralamasında ilk 10'a girmesi halinde 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, Avrupa Ligi'ne 1, Konferans Ligi'ne 2 takım gönderecek. Şampiyonlar Ligi'ne gönderilen 2 takımdan 1'i doğrudan grup aşamasında başlayacak.

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