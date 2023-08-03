UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023: Türkiye kaçıncı sırada? 2023-2024 ülke puanı son durum

Avrupa kupalarına katılacak takımların sayısını ve mücadele edecekleri turnuvaları belirleyen UEFA ülkeler sıralaması, temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Avrupa ekiplerine karşı oynadığı maçlar sonrasında güncelleniyor. Ülke puanı sıralamasında Türkiye 27.350 puanla 12 sırada yer alırken, 11. sırada bulunan İsviçre'nin 28.075, 10. sıradaki Avusturya'nın 28.800 puanı bulunuyor. UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL SON DURUM
|Sıra
|Ülke
|19/20
|20/21
|21/22
|22/23
|23/24
|Puanlar
|1
|İngiltere
|18.571
|24.357
|21.000
|23.000
|2.000
|88.928
|2
|İspanya
|18.928
|19.500
|18.428
|16.571
|2.500
|75.927
|3
|İtalya
|14.928
|16.285
|15.714
|22.357
|2.285
|71.569
|4
|Almanya
|18.714
|15.214
|16.214
|17.125
|2.285
|69.552
|5
|Hollanda
|9.400
|9.200
|19.200
|13.500
|1.000
|52.300
|6
|Fransa
|11.666
|7.916
|18.416
|12.583
|1.333
|51.914
|7
|Portekiz
|10.300
|9.600
|12.916
|12.500
|1.500
|46.816
|8
|Belçika
|7.600
|6.000
|6.600
|14.200
|500
|34.900
|9
|İskoçya
|9.750
|8.500
|7.900
|3.500
|800
|30.450
|10
|Avusturya
|5.800
|6.700
|10.400
|4.900
|1.000
|28.800
|11
|İsviçre
|6.400
|5.125
|7.750
|8.500
|300
|28.075
|12
|Türkiye
|5.000
|3.100
|6.700
|11.800
|750
|27.350
|13
|Sırbistan
|6.000
|5.500
|9.500
|5.375
|800
|27.175
|14
|Ukrayna
|7.200
|6.800
|4.200
|5.700
|1.000
|24.900
|15
|Norveç
|3.750
|6.500
|7.625
|5.750
|375
|24.000
Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, ikinci eleme turu rövanşında Zalgiris Vilnius'u mağlup ederek üçüncü eleme turuna yükseldi.
Üçüncü eleme turu NK Olimpija - Galatasaray maçı 9 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşecek. Rövanşı da 16 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.UEFA KULÜPLER SIRALAMASI
UEFA kulüpler sıralaması son beş sezona göre Başakşehir 51, Galatasaray 59, Fenerbahçe 68, Sivasspor 83, Trabzonspor ise 100. sıralda yer alıyor. ŞAMPİYONLAR LİGİNE İKİ TAKIM NASIL GİDER?
Ülke puanı sıralamasında elde edilen puanlar ertesi sene değil, iki sene sonra fayda sağlıyor. 2022-2023 sezonunda Avrupa'da gösterilen başarılı performans sayesinde 2024-2025 yılında yeniden 5 takım ile Avrupa'da yer alacağız. Beş takımdan ikisi Şampiyonlar Ligi'ne giderken iki takım da eleme aşamasında başlayacak.
Türkiye bu yıl ülke puanı sıralamasında ilk 10'a girmesi halinde 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, Avrupa Ligi'ne 1, Konferans Ligi'ne 2 takım gönderecek. Şampiyonlar Ligi'ne gönderilen 2 takımdan 1'i doğrudan grup aşamasında başlayacak.
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