UEFA ülke puanı sıralaması 2023-2024 Türkiye kaçıncı sırada? | UEFA ülke puanı hesaplama! 1 galibiyet kaç ülke puanı?

Uyruk



19/20



20/21



21/22



22/23



23/24





Puanlar



İngiltere



18.571



24.357



21.000



23.000



2.000



88.928



İspanya



18.928



19.500



18.428



16.571



2.500



75.927



İtalya



14.928



16.285



15.714



22.357



2.285



71.569



Almanya



18.714



15.214



16.214



17.125



2.285



69.552



Hollanda



9.400



9.200



19.200



13.500



1.300



52.600



Fransa



11.666



7.916



18.416



12.583



1.333



51.914



Portekiz



10.300



9.600



12.916



12.500



1.666



46.982



Belçika



7.600



6.000



6.600



14.200



800



35.200



İskoçya



9.750



8.500



7.900



3.500



1.000



30.650



Avusturya



5.800



6.700



10.400



4.900



1.200



29.000



Türkiye



5.000



3.100



6.700



11.800



2.000



28.600



İsviçre



6.400



5.125



7.750



8.500



700



28.475



Sırbistan



6.000



5.500



9.500



5.375



800



27.175



Ukrayna



7.200



6.800



4.200



5.700



1.100



25.000



Norveç



3.750



6.500



7.625



5.750



1.125



24.750



İsrail



2.375



7.000



6.750



6.250



1.750



24.125



Danimarka



5.125



4.125



7.800



5.900



1.125



24.075



Çek Cumhuriyeti



2.500



6.600



6.700



6.750



500



23.050



Hırvatistan



4.375



5.900



6.000



3.375



1.500



21.150



Yunanistan



4.900



5.100



8.000



2.125



900



21.025



Polonya



2.125



4.000



4.625



7.750



2.500



21.000



İsveç



5.750



2.500



5.125



6.250



1.000



20.625



Kıbrıs



5.125



4.000



4.125



5.100



1.875



20.225



Romanya



5.875



3.750



2.250



6.250



1.875



20.000



Rusya



4.666



4.333



5.300



4.333



-



18.632





Avrupa kupalarına katılacak takımların sayısını ve mücadele edecekleri turnuvaları belirleyen UEFA ülkeler sıralaması, temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Avrupa ekiplerine karşı oynadığı maçlar sonrasında güncelleniyor. Ülke puanı sıralamasında Türkiye 27.350 puanla 12 sırada yer alırken, 11. sırada bulunan İsviçre'nin 28.075, 10. sıradaki Avusturya'nın 28.800 puanı bulunuyor.UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:22-) İsveç: 20 bin 62521-) Polonya: 21 bin20-) Yunanistan: 21 bin 2519-) Hırvatistan: 21 bin 15018-) Çekya: 23 bin 5017-) Danimarka: 24 bin 7516-) İsrail: 24 bin 12515-) Norveç: 24 bin 75014-) Ukrayna: 25 bin13-) Sırbistan: 27 bin 17512-) İsviçre: 28 bin 47511-) Türkiye: 28 bin 60010-) Avusturya: 29 bin09-) İskoçya: 30 bin 65008-) Belçika: 35 bin 20007-) Portekiz: 46 bin 98206-) Fransa: 51 bin 91405-) Hollanda: 52 bin 60004-) Almanya: 69 bin 55203-) İtalya: 71 bin 56902-) İspanya: 75 bin 92701-) İngiltere: 88 bin 928Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, ikinci eleme turu rövanşında Zalgiris Vilnius'u mağlup ederek üçüncü eleme turuna yükseldi.Üçüncü eleme turu NK Olimpija - Galatasaray maçı 9 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşecek. Rövanşı da 16 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.UEFA kulüpler sıralaması son beş sezona göre Başakşehir 51, Galatasaray 59, Fenerbahçe 68, Sivasspor 83, Trabzonspor ise 100. sıralda yer alıyor.Ülke puanı sıralamasında elde edilen puanlar ertesi sene değil, iki sene sonra fayda sağlıyor. 2022-2023 sezonunda Avrupa'da gösterilen başarılı performans sayesinde 2024-2025 yılında yeniden 5 takım ile Avrupa'da yer alacağız. Beş takımdan ikisi Şampiyonlar Ligi'ne giderken iki takım da eleme aşamasında başlayacak.Türkiye bu yıl ülke puanı sıralamasında ilk 10'a girmesi halinde 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, Avrupa Ligi'ne 1, Konferans Ligi'ne 2 takım gönderecek. Şampiyonlar Ligi'ne gönderilen 2 takımdan 1'i doğrudan grup aşamasında başlayacak.