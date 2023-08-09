Haber Tarihi: 09 Ağustos 2023 11:00 - Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023 11:07

UEFA ülke puanı sıralaması 2023-2024 Türkiye kaçıncı sırada? | UEFA ülke puanı hesaplama! 1 galibiyet kaç ülke puanı?

2023-2024 UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada sorusu gündemde. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde yer alan takımlarımız Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor; toplamda çıktıkları 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik alarak sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptılar. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Olimpija Ljubljana deplasmanından 3-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılıların galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı sıralaması değişti. Peki, güncel UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin puanı kaç oldu ve kaçıncı sıraya yükseldi?

UEFA ülke puanı sıralaması 2023-2024 Türkiye kaçıncı sırada? | UEFA ülke puanı hesaplama! 1 galibiyet kaç ülke puanı?
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Avrupa kupalarına katılacak takımların sayısını ve mücadele edecekleri turnuvaları belirleyen UEFA ülkeler sıralaması, temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Avrupa ekiplerine karşı oynadığı maçlar sonrasında güncelleniyor. Ülke puanı sıralamasında Türkiye 27.350 puanla 12 sırada yer alırken, 11. sırada bulunan İsviçre'nin 28.075, 10. sıradaki Avusturya'nın 28.800 puanı bulunuyor.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023/2024 GÜNCEL SON DURUM
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:

Uyruk

 19/20

 20/21

 21/22

 22/23

 23/24


 Puanlar
İngiltere

 18.571

 24.357

 21.000

 23.000

 2.000

 88.928
İspanya

 18.928

 19.500

 18.428

 16.571

 2.500

 75.927
İtalya

 14.928

 16.285

 15.714

 22.357

 2.285

 71.569
Almanya

 18.714

 15.214

 16.214

 17.125

 2.285

 69.552
Hollanda

 9.400

 9.200

 19.200

 13.500

 1.300

 52.600
Fransa

 11.666

 7.916

 18.416

 12.583

 1.333

 51.914
Portekiz

 10.300

 9.600

 12.916

 12.500

 1.666

 46.982
Belçika

 7.600

 6.000

 6.600

 14.200

 800

 35.200
İskoçya

 9.750

 8.500

 7.900

 3.500

 1.000

 30.650
Avusturya

 5.800

 6.700

 10.400

 4.900

 1.200

 29.000
Türkiye

 5.000

 3.100

 6.700

 11.800

 2.000

 28.600
İsviçre

 6.400

 5.125

 7.750

 8.500

 700

 28.475
Sırbistan

 6.000

 5.500

 9.500

 5.375

 800

 27.175
Ukrayna

 7.200

 6.800

 4.200

 5.700

 1.100

 25.000
Norveç

 3.750

 6.500

 7.625

 5.750

 1.125

 24.750
İsrail

 2.375

 7.000

 6.750

 6.250

 1.750

 24.125
Danimarka

 5.125

 4.125

 7.800

 5.900

 1.125

 24.075
Çek Cumhuriyeti

 2.500

 6.600

 6.700

 6.750

 500

 23.050
Hırvatistan

 4.375

 5.900

 6.000

 3.375

 1.500

 21.150
Yunanistan

 4.900

 5.100

 8.000

 2.125

 900

 21.025
Polonya

 2.125

 4.000

 4.625

 7.750

 2.500

 21.000
İsveç

 5.750

 2.500

 5.125

 6.250

 1.000

 20.625
Kıbrıs

 5.125

 4.000

 4.125

 5.100

 1.875

 20.225
Romanya

 5.875

 3.750

 2.250

 6.250

 1.875

 20.000
Rusya

 4.666

 4.333

 5.300

 4.333

 -

 18.632
22-) İsveç: 20 bin 625
21-) Polonya: 21 bin
20-) Yunanistan: 21 bin 25
19-) Hırvatistan: 21 bin 150
18-) Çekya: 23 bin 50
17-) Danimarka: 24 bin 75
16-) İsrail: 24 bin 125
15-) Norveç: 24 bin 750
14-) Ukrayna: 25 bin
13-) Sırbistan: 27 bin 175
12-) İsviçre: 28 bin 475
11-) Türkiye: 28 bin 600
10-) Avusturya: 29 bin
09-) İskoçya: 30 bin 650
08-) Belçika: 35 bin 200
07-) Portekiz: 46 bin 982
06-) Fransa: 51 bin 914
05-) Hollanda: 52 bin 600
04-) Almanya: 69 bin 552
03-) İtalya: 71 bin 569
02-) İspanya: 75 bin 927
01-) İngiltere: 88 bin 928

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, ikinci eleme turu rövanşında Zalgiris Vilnius'u mağlup ederek üçüncü eleme turuna yükseldi.

Üçüncü eleme turu NK Olimpija - Galatasaray maçı 9 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşecek. Rövanşı da 16 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

UEFA KULÜPLER SIRALAMASI
UEFA kulüpler sıralaması son beş sezona göre Başakşehir 51, Galatasaray 59, Fenerbahçe 68, Sivasspor 83, Trabzonspor ise 100. sıralda yer alıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİNE İKİ TAKIM NASIL GİDER?

Ülke puanı sıralamasında elde edilen puanlar ertesi sene değil, iki sene sonra fayda sağlıyor. 2022-2023 sezonunda Avrupa'da gösterilen başarılı performans sayesinde 2024-2025 yılında yeniden 5 takım ile Avrupa'da yer alacağız. Beş takımdan ikisi Şampiyonlar Ligi'ne giderken iki takım da eleme aşamasında başlayacak.

Türkiye bu yıl ülke puanı sıralamasında ilk 10'a girmesi halinde 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, Avrupa Ligi'ne 1, Konferans Ligi'ne 2 takım gönderecek. Şampiyonlar Ligi'ne gönderilen 2 takımdan 1'i doğrudan grup aşamasında başlayacak.

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