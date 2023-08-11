UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 11 AĞUSTSOS 2023-2024 | Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, ikinci eleme turu rövanşında Zalgiris Vilnius'u mağlup ederek üçüncü eleme turuna yükseldi.

Avrupa kupalarına katılacak takımların sayısını ve mücadele edecekleri turnuvaları belirleyen UEFA ülkeler sıralaması, temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Avrupa ekiplerine karşı oynadığı maçlar sonrasında güncelleniyor. Ülke puanı sıralamasında Türkiye 27.350 puanla 12 sırada yer alırken, 11. sırada bulunan İsviçre'nin 28.075, 10. sıradaki Avusturya'nın 28.800 puanı bulunuyor.1- İngiltere: 88 bin 9282- İspanya: 75 bin 9273- İtalya: 71 bin 5694- Almanya: 69 bin 5525- Hollanda: 52 bin 6006- Fransa: 51 bin 9147- Portekiz: 46 bin 9828- Belçika: 35 bin 2009- İskoçya: 30 bin 95010- Türkiye 29 bin 35011- Avusturya 29 bin 30012- İsviçre: 28 bin 57513 - Sırbistan: 27 bin 17514- Norveç 25 bin25015- Ukrayna 25 bin 20016- İsrail: 24 bin 12517- Danimarka: 24 bin 7518- Çekya: 23 bin 5019- Hırvatistan: 21 bin 15020- Yunanistan: 21 bin 2521- Polonya: 21 bin22- İsveç: 20 bin 625Üçüncü eleme turu NK Olimpija - Galatasaray maçı 9 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşecek. Rövanşı da 16 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.UEFA kulüpler sıralaması son beş sezona göre Başakşehir 51, Galatasaray 59, Fenerbahçe 68, Sivasspor 83, Trabzonspor ise 100. sıralda yer alıyor.Ülke puanı sıralamasında elde edilen puanlar ertesi sene değil, iki sene sonra fayda sağlıyor. 2022-2023 sezonunda Avrupa'da gösterilen başarılı performans sayesinde 2024-2025 yılında yeniden 5 takım ile Avrupa'da yer alacağız. Beş takımdan ikisi Şampiyonlar Ligi'ne giderken iki takım da eleme aşamasında başlayacak.Türkiye bu yıl ülke puanı sıralamasında ilk 10'a girmesi halinde 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, Avrupa Ligi'ne 1, Konferans Ligi'ne 2 takım gönderecek. Şampiyonlar Ligi'ne gönderilen 2 takımdan 1'i doğrudan grup aşamasında başlayacak.