Haber Tarihi: 11 Ağustos 2023 10:04 - Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023 10:04

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 11 AĞUSTSOS 2023-2024 | Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?

2023-2024 UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada sorusu gündemde. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde yer alan takımlarımız Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor; toplamda çıktıkları 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik alarak sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptılar. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Olimpija Ljubljana deplasmanından 3-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılıların galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı sıralaması değişti. Peki, güncel UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin puanı kaç oldu ve kaçıncı sıraya yükseldi?

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 11 AĞUSTSOS 2023-2024 | Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?
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Avrupa kupalarına katılacak takımların sayısını ve mücadele edecekleri turnuvaları belirleyen UEFA ülkeler sıralaması, temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Avrupa ekiplerine karşı oynadığı maçlar sonrasında güncelleniyor. Ülke puanı sıralamasında Türkiye 27.350 puanla 12 sırada yer alırken, 11. sırada bulunan İsviçre'nin 28.075, 10. sıradaki Avusturya'nın 28.800 puanı bulunuyor.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023/2024 GÜNCEL SON DURUM 
1- İngiltere: 88 bin 928

 

2- İspanya: 75 bin 927

 

3- İtalya: 71 bin 569

 

4- Almanya: 69 bin 552


 

5- Hollanda: 52 bin 600

 

6- Fransa: 51 bin 914

 

7- Portekiz: 46 bin 982

 

8- Belçika: 35 bin 200

 

9- İskoçya: 30 bin 950

 

10- Türkiye 29 bin 350

 

11- Avusturya 29 bin 300

 

12- İsviçre: 28 bin 575

 

13 - Sırbistan: 27 bin 175

 

14- Norveç 25 bin250

 

15- Ukrayna 25 bin 200

 

16- İsrail: 24 bin 125

 

17- Danimarka: 24 bin 75

 

18- Çekya: 23 bin 50

 

19- Hırvatistan: 21 bin 150

 

20- Yunanistan: 21 bin 25

 

21- Polonya: 21 bin

 

22- İsveç: 20 bin 625

 



Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, ikinci eleme turu rövanşında Zalgiris Vilnius'u mağlup ederek üçüncü eleme turuna yükseldi. Üçüncü eleme turu NK Olimpija - Galatasaray maçı 9 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşecek. Rövanşı da 16 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

UEFA KULÜPLER SIRALAMASI
UEFA kulüpler sıralaması son beş sezona göre Başakşehir 51, Galatasaray 59, Fenerbahçe 68, Sivasspor 83, Trabzonspor ise 100. sıralda yer alıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİNE İKİ TAKIM NASIL GİDER?

Ülke puanı sıralamasında elde edilen puanlar ertesi sene değil, iki sene sonra fayda sağlıyor. 2022-2023 sezonunda Avrupa'da gösterilen başarılı performans sayesinde 2024-2025 yılında yeniden 5 takım ile Avrupa'da yer alacağız. Beş takımdan ikisi Şampiyonlar Ligi'ne giderken iki takım da eleme aşamasında başlayacak.

Türkiye bu yıl ülke puanı sıralamasında ilk 10'a girmesi halinde 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, Avrupa Ligi'ne 1, Konferans Ligi'ne 2 takım gönderecek. Şampiyonlar Ligi'ne gönderilen 2 takımdan 1'i doğrudan grup aşamasında başlayacak.

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