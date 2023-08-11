UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 11 AĞUSTSOS 2023-2024 | Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?

Avrupa kupalarına katılacak takımların sayısını ve mücadele edecekleri turnuvaları belirleyen UEFA ülkeler sıralaması, temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Avrupa ekiplerine karşı oynadığı maçlar sonrasında güncelleniyor. Ülke puanı sıralamasında Türkiye 27.350 puanla 12 sırada yer alırken, 11. sırada bulunan İsviçre'nin 28.075, 10. sıradaki Avusturya'nın 28.800 puanı bulunuyor. UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023/2024 GÜNCEL SON DURUM
1- İngiltere: 88 bin 928
2- İspanya: 75 bin 927
3- İtalya: 71 bin 569
4- Almanya: 69 bin 552
5- Hollanda: 52 bin 600
6- Fransa: 51 bin 914
7- Portekiz: 46 bin 982
8- Belçika: 35 bin 200
9- İskoçya: 30 bin 950
10- Türkiye 29 bin 350
11- Avusturya 29 bin 300
12- İsviçre: 28 bin 575
13 - Sırbistan: 27 bin 175
14- Norveç 25 bin250
15- Ukrayna 25 bin 200
16- İsrail: 24 bin 125
17- Danimarka: 24 bin 75
18- Çekya: 23 bin 50
19- Hırvatistan: 21 bin 150
20- Yunanistan: 21 bin 25
21- Polonya: 21 bin
22- İsveç: 20 bin 625 Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, ikinci eleme turu rövanşında Zalgiris Vilnius'u mağlup ederek üçüncü eleme turuna yükseldi.
Üçüncü eleme turu NK Olimpija - Galatasaray maçı 9 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşecek. Rövanşı da 16 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.UEFA KULÜPLER SIRALAMASI
UEFA kulüpler sıralaması son beş sezona göre Başakşehir 51, Galatasaray 59, Fenerbahçe 68, Sivasspor 83, Trabzonspor ise 100. sıralda yer alıyor. ŞAMPİYONLAR LİGİNE İKİ TAKIM NASIL GİDER?
Ülke puanı sıralamasında elde edilen puanlar ertesi sene değil, iki sene sonra fayda sağlıyor. 2022-2023 sezonunda Avrupa'da gösterilen başarılı performans sayesinde 2024-2025 yılında yeniden 5 takım ile Avrupa'da yer alacağız. Beş takımdan ikisi Şampiyonlar Ligi'ne giderken iki takım da eleme aşamasında başlayacak.
Türkiye bu yıl ülke puanı sıralamasında ilk 10'a girmesi halinde 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, Avrupa Ligi'ne 1, Konferans Ligi'ne 2 takım gönderecek. Şampiyonlar Ligi'ne gönderilen 2 takımdan 1'i doğrudan grup aşamasında başlayacak.
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