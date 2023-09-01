UEFA ülke puanı sıralaması 1 Eylül 2023-2024 | Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, ikinci eleme turu rövanşında Zalgiris Vilnius'u mağlup ederek üçüncü eleme turuna yükseldi.

Avrupa kupalarına katılacak takımların sayısını ve mücadele edecekleri turnuvaları belirleyen UEFA ülkeler sıralaması, temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Avrupa ekiplerine karşı oynadığı maçlar sonrasında güncelleniyor. Ülke puanı sıralamasında Türkiye 27.350 puanla 12 sırada yer alırken, 11. sırada bulunan İsviçre'nin 28.075, 10. sıradaki Avusturya'nın 28.800 puanı bulunuyor.Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Konferans Ligi'nde ise Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demispor ülkemizi temsil ediyor. Bu hafta gerçekleştirilen maçlar sonrasında Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki yeri ve puan durumu merak edildi. İşte güncellenen haliyle 1 Eylül 2023 UEFA ülke puanı sıralaması...1. İngiltere | Puan: 89.1782. İspanya | Puan: 75.9893. İtalya | Puan: 71.7124. Almanya| Puan: 69.7675. Hollanda | Puan: 55.1006. Fransa | Puan: 52.3317. Portekiz | Puan: 48.3168. Belçika | Puan: 38.6009. Türkiye | Puan: 32.60010. İskoçya | Puan: 31.650Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig şampiyonu, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.Eğer 9. sıradaki yerimiz korursak; 2024-2025 sezonun Süper Lig ikincisi, 2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'de bir tur az oynayacak ve 2. yerine 3. Eleme Turu'ndan itibaren katılacak.İskoçya'dan beklediğimiz haber geldiÜlke sıralamasındaki en yakın rakibimiz İskoçya'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi olan Rangers, PSV'ye elenerek Devler Ligi'ne veda etti ve Avrupa Ligi'ne geçti.Öte yandan Hibernian ve Hearts UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne play-off turunda elendi. Aberdeen ise UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda etti ve İskoçya'dan Celtic ve Rangers olmak üzere sadece 2 temsilci kaldı.Geçen sezonu İskoçya Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Celtic, direkt olarak gruplarda yer alacak.Üçüncü eleme turu NK Olimpija - Galatasaray maçı 9 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşecek. Rövanşı da 16 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.UEFA kulüpler sıralaması son beş sezona göre Başakşehir 51, Galatasaray 59, Fenerbahçe 68, Sivasspor 83, Trabzonspor ise 100. sıralda yer alıyor.Ülke puanı sıralamasında elde edilen puanlar ertesi sene değil, iki sene sonra fayda sağlıyor. 2022-2023 sezonunda Avrupa'da gösterilen başarılı performans sayesinde 2024-2025 yılında yeniden 5 takım ile Avrupa'da yer alacağız. Beş takımdan ikisi Şampiyonlar Ligi'ne giderken iki takım da eleme aşamasında başlayacak.Türkiye bu yıl ülke puanı sıralamasında ilk 10'a girmesi halinde 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, Avrupa Ligi'ne 1, Konferans Ligi'ne 2 takım gönderecek. Şampiyonlar Ligi'ne gönderilen 2 takımdan 1'i doğrudan grup aşamasında başlayacak.