UEFA Süper Kupa sahibini buluyor

En çok Milan ve Barcelona kazandı

Galatasaray 2000'de kupayı müzesine götürdü

Son yıllara İspanyol damgası

24 ayrı takım sevindi

1972'deki Süper Kupa resmiyet kazanmadı

UEFA Süper Kupa maçları

Yıl Maç Sonuç 1973 Ajax-Milan 0-1, 6-0 1975 Dinamo Kiev-Bayern Münih 1-0, 2-0 1976 Anderlecht-Bayern Münih 1-2, 4-1 1977 Liverpool-Hamburg 1-1, 6-0 1978 Anderlecht-Liverpool 3-1, 1-2 1979 Nottingham Forest-Barcelona 1-2, 1-0 1980 Valencia-Nottingham Forest 1-2, 1-0 1982 Aston Villa-Barcelona 0-1, 3-0 (uzatma) 1983 Aberdeen-Hamburg 0-0, 2-0 1984 Juventus-Liverpool 2-0 1986 Steaua Bükreş-Dinamo Kiev 1-0 1987 Porto-Ajax 1-0, 1-0 1988 Mechelen-PSV Eindhoven 3-0, 0-1 1989 Milan-Barcelona 1-1, 1-0 1990 Milan-Sampdoria 1-1, 2-0 1991 Manchester United-Kızılyıldız 1-0 1992 Barcelona-Werder Bremen 1-1, 2-1 1993 Parma-Milan 0-1, 2-0 (uzatma) 1994 Milan-Arsenal 0-0, 2-0 1995 Ajax-Real Zaragoza 1-1, 4-0 1996 Juventus-Paris Saint Germain 6-1, 3-1 1997 Barcelona-Borussia Dortmund 2-0, 1-1 1998 Chelsea-Real Madrid 1-0 1999 Lazio-Manchester United 1-0 2000 Galatasaray-Real Madrid 2-1 (uzatma) 2001 Liverpool-Bayern Münih 3-2 2002 Real Madrid-Feyenoord 3-1 2003 Milan-Porto 1-0 2004 Valencia-Porto 2-1 2005 Liverpool-CSKA Moskova 3-1 (uzatma) 2006 Sevilla-Barcelona 3-0 2007 Milan-Sevilla 3-1 2008 Zenit-Manchester United 2-1 2009 Barcelona-Shakhtar Donetsk 1-0 (uzatma) 2010 Atletico Madrid-Inter 2-0 2011 Barcelona-Porto 2-0 2012 Atletico Madrid-Chelsea 4-1 2013 Bayern Münih-Chelsea 2-2 (5-4 penaltılarla) 2014 Real Madrid-Sevilla 2-0 2015 Barcelona-Sevilla 5-4 (uzatma) 2016 Real Madrid-Sevilla 3-2 (uzatma) 2017 Real Madrid-Manchester United 2-1 2018 Atletico Madrid-Real Madrid 4-2 2019 Liverpool-Chelsea 2-2 (5-4 penaltılarla)

Futbolda 45. UEFA Süper Kupa, Almanya takımı Bayern Münih ile İspanya temsilcisi Sevilla arasında yarın yapılacak maç sonunda sahibini bulacak.Geçen sezon Avrupa'nın kulüpler bazında iki büyük kupasını kazanan takımları karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa maçı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak.UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren Sevilla takımları, UEFA Süper Kupa'yı kazanmak için mücadele edecek.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle stada yüzde 30 kapasitede taraftarın kabul edileceği maçı, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.Puskas Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayımlanacak.UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu.Barcelona ve Milan, bu büyük organizasyonda 5'er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'de Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalyan ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.Barcelona ise 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Katalan ekibi, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.UEFA Süper Kupa'yı 2000 yılında Galatasaray kazanma başarısı gösterdi.Galatasaray, Monaco'da 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta UEFA Kupası şampiyonu olarak, Şampiyonlar Ligi şampiyonu İspanyol ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı.Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.İspanyol ekipleri son 11 Süper Kupa'nın 9'unda şampiyonluğa ulaştı.Barcelona ile 2009'da başlayan seri, 2010, 2012 ve 2018'de Atletico Madrid, 2011 ve 2015'te Barcelona, 2014, 2016 ve 2017'de de Real Madrid ile devam etti.Bu süreçte sadece Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2013'te İngiltere temsilcisi Chelsea'yi penaltılarla 5-4 yenerek Süper Kupa'yı kazandı.Kupayı bugüne kadar en çok müzesine götüren de İspanyol takımları oldu.İspanyollar bu yıla kadar 27 takımla yer aldıkları finalden 15 şampiyonluk çıkardı. İtalyanlar ise 13 finalde 9 kez şampiyonluğa ulaştı.Kupayı, geçmişte 12 ülkeden, 24 farklı takım kazandı.Kupada İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları 5'er, İspanyol ekibi Real Madrid ve İngiltere temsilcisi Liverpool 4'er, İspanya'dan Atletico Madrid ise 3 kez mutlu sona ulaştı.UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Juventus ve Valencia 2'şer, Aberdeen, Aston Villa, Chelsea, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Bayern Münih de birer kez sahip oldu.Hollanda'nın Ajax takımıyla, İskoçya'nın Glasgow Rangers ekibi arasında 1972'de oynanan Süper Kupa, UEFA tarafından resmi değerlendirmeye alınmadı.O yıl Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan Glasgow Rangers'ın, taraftarlarının olumsuz hareketleri sonucu Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle, UEFA iki takım arasında Süper Kupa oynanmasını desteklemedi. Bir gazetenin desteğiyle oynanan 2 maç sonunda Ajax rakibine üstünlük sağladı.Süper Kupa, 1973'ten itibaren UEFA'nın resmi programına dahil edildi.UEFA Süper Kupa maçlarını oynayan ekipler ve alınan sonuçlar şöyle: