UEFA sıralamasında İskoçya'nın ensesindeyiz

Sivasspor aldığı galibiyetle ülke puanına 0.400 katkı sağladı. Katsayı puanı 30.100'e yükselen Türkiye, 13. basamaktaki yerini perçinlerken, 11. sıradaki İskoçya'ya (30.625) biraz daha yaklaştı. 12. Ukrayna (30.300) ile de fark aynı kaldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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UEFA sıralamasında İskoçya'nın ensesindeyiz
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28 Kasım 2020 10:10
Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in Manchester United'a yenilmesinin ardından, UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, Karabağ galibiyetiyle ülke puanına çok kritik bir katkı sağladı.

Kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla ülkemize 0.400 katsayı puanı kazandırdı. 30.100 puana yükselen Türkiye, 13. sıradaki yerini sağlama aldı, aynı zamanda 11. sıradaki İskoçya'ya (30.625) biraz daha yaklaştı. 12. sıradaki Ukrayna (30.300) ile de fark değişmedi.

2021-22 sezonu Süper Lig şampiyonunun direkt Devler Ligi'ne gidebilmesi için mutlaka 11. sıraya yükselmemiz gerekiyor. Bu nedenden dolayı Sivasspor ve Başakşehir'in alacağı her puanın değeri çok daha kıymetli olacak. Eğer sezonu 13. basamakta tamamlarsak; lig şampiyonu Kupa 1'e sonraki sezon 3. ön eleme turundan, ikinci ise 2. ön eleme turundan gidecek.



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